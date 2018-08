»Glede na to, kako so ga napadli, bi moral zavzeti bolj jasno stališče in Mesuta Özila bolj zavarovati,« je Grindel dejal v pogovoru za časnik Bild am Sonntag in dodal: »Žal mi je, da je imel občutek, da ga je DFB zapustila.«

Prvi mož nemške zveze je še enkrat poudaril, da po njegovem mnenju ne držijo Özilovi očitki, da je bil deležen diskriminacije zaradi fotografiranja s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kar je v Nemčiji pred svetovnim prvenstvom v Rusiji dvignilo precej prahu. Kot enega od razlogov za slovo je namreč nekdanji nemški reprezentant navedel, da so se do njega v zvezi obnašali diskriminatorno: »V očeh predsednika Grindla in njegovih pomočnikov sem Nemec, če zmagamo, če pa izgubimo, pa ...« je kot razlog med drugim zapisal nogometaš, ko se je odločil za slovo od izbrane vrste.