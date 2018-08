Derbi med Chelseajem in Arsenalom, ki je predvsem v prvem polčasu postregel z odličnim nogometom, se je končal z izidom 3:2 za Chelsea.

Arsenal izničil zaostanek z 0:2

Nogometaši iz modrega dela Londona so povedli v 9. minuti, ko je zadel Pedro. Arsenal je želel hitro izenačiti, imenitno priložnost je zapravil Aubameyang. Po pregovoru kdor ne da dobi, je na drugi strani prednost povišal Alvaro Morata. Domači so se prehitro zadovoljili z vodstvom in Arsenal je prevzel pobudo v igri. Po številnih zapravljenih priložnostih so 37. minuti vendarle zadeli. Zaostanek je znižal Henrik Mchitarjan. Še pred odmorom pa je semafor kazal 2:2, po podaji Mchitarjana je zadel Alex Iwobi.