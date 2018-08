Ameriška bazuka za turškega zaveznika

Odkar je Recep Tayyip Erdogan pred štirinajstimi leti prvič postal predsednik vlade in vodenje države prevzel od sekularnih vlad, ki so Turčijo z velikim javnim dolgom, inflacijo in politično nestabilnostjo spravile na rob bankrota, tako da je bila Ankara prisiljena zaprositi Mednarodni denarni sklad za finančno pomoč v zameno za ostre gospodarske reforme, je državi šlo na bolje. Erdogan se takrat nareku iz Washingtona ni uprl. Nasprotno. Vse reforme je izpolnjeval do črke natančno. To je bil čas, ko so pravila mednarodne trgovine in finančnih institucij še nekaj veljala in so bile trgovinske vojne, kot se jih ameriški predsednik Donald Trump dandanes loteva s Kitajsko, Rusijo, Iranom in Evropsko unijo, povsem nepredstavljive.