Težko si je predstavljati, kaj je moral prestajati Dejan Gjerkeš 13. marca lani, ko si je reševal kožo pred podivjanim Matjažem Ferličem, ki mu je s pištolo stregel po življenju. Strelec, ljubosumen na Gjerkeša, ker se je ta preveč zbližal z njegovo partnerico, tistega večera pa je poleg nje v avtomobilu prevažal tudi Ferličevega otroka, je oškodovanca s pištolo presenetil na parkirišču pred trgovskim centrom v Hočah. Z belim BMW-jem se je pripeljal tja, sunkovito izstopil iz avtomobila in pištolo naperil proti Gjerkeševemu audiju. Napadeni je stopil na plin, s parkirišča je »poletel« na zelenico, potem na pločnik, Ferlič pa mu je sledil vse do Maribora, potem nazaj do Hoč proti Slovenski Bistrici in spet nazaj v Maribor.

»Lahko bi ga ubil, pa ga nisem, ker ga nisem hotel,« se je tudi danes branil Ferlič. Gjerkeš se je na njegove besede odzval: »Če ne bi ravnal, kot sem, me ne bi bilo več med živimi. Ubil bi me. Imel je ta namen in ubil ne bi samo mene, ampak vse,« je Slovenjebistričan spomnil na okoliščino, da sta bila z njim v avtu tudi Ferličeva partnerica in otrok. »Enkrat še to reci, pa bom…« je zagrozil obtoženi.

Preden ga je odvetnici Tanji Kompara uspelo umiriti, si je Ferlič privoščil že nov izpad. »Komu sploh lahko pade na pamet, da prevaža v avtomobilu majhnega otroka (obtoženčevo hčer, op. p.) brez otroškega sedeža? Samo ti si tak idiot!« se je drl na Slovenjebistričana, kakor da sploh ne bi ločil, kaj je bolj nevarno: vožnja otroka brez otroškega sedeža ali streljanje v človeka.