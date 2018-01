Kot je Neratova povedala na današnjem nadaljevanju obravnave, je že pred časom za izdelavo mnenja imenovala psihiatra Gorazda Mrevljeta, a slednjemu še ni uspelo dokončati dela, čeprav je obtoženega že obiskal. Ob tem je tudi predlagal, da bi za celovito pojasnitev osebnostne strukture Ferliča sodišče imenovalo še kliničnega psihologa.

Sodišče je zato Mrevljeta pozvalo, naj predlaga enega od dveh razpoložljivih tovrstnih strokovnjakov v centru za mentalno zdravje ljubljanske psihiatrije, ki bo moral opraviti pregled obtoženega v njihovih prostorih v Ljubljani. Neratova je vsem strankam v postopku dala čas, da pripravijo morebitna vprašanja za kliničnega psihologa, ki bi ga nato skupaj z Mrevljetom na sodišče povabili na naslednjem naroku 26. februarja.

Medtem je stekla iskalna akcija za izsleditev storilca. Policist je še pojasnil, da je v času dogodka pred postajo videl belo vozilo, ki je hitro odpeljalo, a v naglici ni videl niti, kdo je bil z volanom, niti za kakšno znamko avtomobila ali registrsko tablico je šlo. Obramba se sicer že ves čas sojenja ne strinja z vztrajanjem tožilstva pri obtožbah o poskusu umora iz maščevanja in ljubosumja, za kar mu je to v zameno za priznanje ponujalo šest let zaporne kazni. Tožilstvo za zdaj dejanja ne želi prekvalificirati v katero od lažjih oblik in s tem v precej nižjo kazen.

Sicer je danes kot priča svoje povedal le eden od policistov, ki sta na dan, ki bi se lahko tragično končal za 37-letnega Bistričana, slednjega sprejela pred policijsko postajo v Mariboru in ga pospremila v mariborski klinični center. Kot je povedal policist, so bili o dogajanju na mariborskih ulicah že prej obveščeni s strani operativno komunikacijskega centra, Bistričan pa je bil pred policijsko postajo prestrašen in se je tresel. Pokazal jim je poškodbo, nakar ga je reševalno vozilo odpeljalo v bolnišnico, policista pa sta ga spremljala tja in nazaj na policijo.

Obdolženi dejal, da ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti

Ferlič je marca lani med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnega Bistričana, v katerem sta se vozila tudi Ferličeva partnerka in njuna štiriletna hči. Moškega, ki bo zaradi povzročene materialne in nematerialne škode, uveljavljal premoženjsko-pravni zahtevek v višini nekaj več kot 15.000 evrov, je ena od krogel tudi zadela in poškodovala. V zagovoru je obdolženi močno obžaloval dogodek, ki naj bi bil po njegovih trditvah posledica njegovega psihično in fizično zelo napornega življenja v tistem obdobju. Kot je dejal, ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti, saj da je med lovom izstrelil pet nabojev, vse je usmeril proti gumam avtomobila.

Omenjeni primer je konec novembra segel celo do vrha policije, saj je donedavni generalni direktor Marjan Fank naročil izredni strokovni nadzor sprejemanja klicev na interventno številko 113 v okviru Policijske uprave Maribor. Ukrep je sledil medijskemu poročanju o »nenavadnem« odzivu policistov na klic Bistričana, ko jih je ta klical na pomoč, da nanj streljajo. Na zadnjem naroku so namreč predstavili slikovno, video in zvočno dokazno gradivo, med tem pa je bil tudi žrtvin posnetek pogovorov s policistoma, ki sta se oglasila na številki 113. V prvem klicu je policistu povedal, da ga nekdo zasleduje z avtom in da meni, da je streljal nanj. Policistu je tudi povedal, da se zato ne bo ustavil pri rdeči luči. Policist mu je dal navodilo, naj se odpelje na policijsko postajo na Taboru, pri čemer se je nekoliko zapletel pri dajanju navodil, kako do tja.

Ko je Bistričan pozneje znova poklical, je klic prevzel drugi policist. Prosil je za pomoč in nato zavpil, ko ga je zadela krogla. Policist mu je najprej predlagal, naj se ustavi, česar Bistričan ni želel storiti, saj da ga bodo v tem primeru ubili. Nato pa mu je policist odvrnil, da nima nikogar na Titovi cesti, so takrat poročali mediji.