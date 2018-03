Zagovornica Tanja Kompara je od sodnice Barbare Nerat sicer zahtevala, da se zaslišanje izvedenca opravi brez navzočnosti javnosti, saj naj bi s tem zaščitili osebno življenje obtoženca, predvsem pa njegove mladoletne hčere. S tem se ni strinjal tožilec Darko Simonič, ki meni, da v izvedenskem mnenju ni ničesar takega, kar bi kogarkoli ogrožalo. Tudi sodnica ni našla razlogov za izključitev javnosti, zato je predlog odvetnice zavrnila.

Dokler je uspešen in ga okolica podpira, je pri njem vse v najlepšem redu, če tega ni in se čuti zavrnjenega, nastopijo težave in se zna odzvati impulzivno, a še vedno se lahko ima pod nadzorom. Svoje težave na poslovnem področju in s tem povzročen stalni stres je očitno dalj časa pometal pod preprogo, kar ponavadi dolgoročno postaja neobvladljivo, je še povedal Rigler.

Streljal na vozilo 37-letnika

Tožilec Simonič je bil s slišanim s strani kliničnega psihologa zadovoljen, saj je izvedensko mnenje po njegovih besedah potrdilo njegove teze o maščevanju iz ljubosumja ter da je obtoženi dobro razumel svoja dejanja. Ob tem je dodal, da so o njegovem stresnem življenju izpovedale le nekatere priče, vabljene s strani obrambe, med listinskimi dokazi pa doslej ni videl nobenega dokaza, da je imel res poslovne težave v podjetju s 100 zaposlenimi in da ga je to pripeljalo do tako hudega stresa.

Ferlič je marca lani med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnega Bistričana, v katerem sta se vozila tudi Ferličeva partnerka in njuna štiriletna hči. Moškega, ki bo zaradi povzročene gmotne in negmotne škode uveljavljal premoženjsko-pravni zahtevek v višini nekaj več kot 15.000 evrov, je ena od krogel tudi zadela in poškodovala.

V zagovoru je obdolženi močno obžaloval dogodek, ki naj bi bil po njegovih trditvah posledica njegovega psihično in fizično zelo napornega življenja v tistem obdobju. Kot je dejal, ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti, saj da je med lovom izstrelil pet nabojev, vse je usmeril proti gumam avtomobila.