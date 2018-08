Preizkusite enega izmed naslednjih vonjev, ki so znani predvsem po tem, da poskrbijo za pozitivne spremembe!

Svež in vesel vonj limone Ste utrujeni in se le stežka osredotočite? Potem je vonj limone popolna izbira za vas! Vesel in navdihujoč vonj limone je dobro znan po tem, da poskrbi za mentalno zbranost, obenem pa ublaži občutke stresa in depresije. Limona vas osveži in prerodi, obenem pa okrepi še vaš imunski sistem. Aromaterapija z limono je popolna izbira za vse, ki se srečujejo z izzivi na delovnem mestu ali pa jih čaka zahtevno izpitno obdobje. Eterično olje limone namreč stimulira vaš um, zato je popolno orodje za izboljšanje vaše koncentracije in spomina – to pa je točno tisto, kar za odlično delovanje potrebujejo vaši možgani. Limona se v aromaterapiji uporablja tudi zaradi svojega vpliva na dihala – ublaži lahko simptome astme, bronhitisa in sinusnih vnetij. Če vas mučijo alergije, zaradi katerih ponoči ne morete spati, je limona morda prava rešitev tudi za vas!

Bogata in zapeljiva nota jasmina Luksuzna in obenem izjemno tolažilna nota jasmina spada med najbolj priljubljena eterična olja, ki se uporabljajo v aromaterapiji – in zato obstaja zelo dober razlog. Jasmin ima namreč številne zdravilne lastnosti, njegovo eterično olje pa je znano tudi pod vzdevkom kralj olj, zato je odlična izbira za prve korake v svet aromaterapije. Jasmin se pogosto uporablja v boju proti stresu in napetosti, saj odlično učinkuje tudi kot antidepresiv. Bogat, globok vonj deluje izjemno pomirjujoče, obenem pa je zelo učinkovit v boju proti mentalnim blokadam, nervozi in žalosti. Jasmin je torej odlična izbira za vse, ki so malce potrti, saj vam pomaga utoniti v miren sen brez potrtosti. Senzualen vonj vas bo pomiril, zato boste zlahka pozabili na vse svoje težave.

Sproščujoča in tolažilna umirjenost sivke Sivka spada med najbolj priljubljena eterična olja, ena izmed njenih številnih prednosti pa je tudi, da jo lahko vzgojite kar na svojem vrtu ali balkonu. Sivka vas sprošča in v vaše življenje prinese umirjeno ozračje, zato bi si jo morali kot aromaterapijo privoščiti čim pogosteje. Znana je po svoji izjemni moči sproščanja, obenem pa deluje tudi poživljajoče. To pomeni, da je odlično orodje v boju proti stresu, zelo učinkovita pa je tudi kot antidepresiv. Zelo dobro se obnese tudi pri umirjanju živčnega sistema, sproščanju telesa in kot pomoč za boljši spanec. Pogosto se uporablja tudi kot zdravilo proti glavobolu, težavam z živci in izčrpanosti. Raziskave so pokazale, da vonj sivke uspešno lajša tudi težave s prebavo.