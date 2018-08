Po uspešni lanski sezoni, v kateri so pokorili konkurenco v 2. ligi ABA in se ekspresno vrnili med jadransko elito, se košarkarji Krke že pripravljajo na novo. Pod budnim očesom trenerja Simona Petrova od prejšnjega ponedeljka vadi štirinajst košarkarjev, Dino Cinac in Paolo Marinelli pa se bosta pripravam pridružila po koncu tekmovanj hrvaške reprezentance B. Novomeščani bodo prvi del priprav opravili v domačem okolju, med 2. in 12. septembrom pa se bodo mudili v Zlatiboru v Srbiji.

Potem ko na začetku lanske sezone še ni dobro vedel, kakšne adute ima v rokavu, se je na koncu izkazalo, da je imel Simon Petrov srečno roko pri sestavi moštva. Po naslovu prvaka v 2. ligi ABA in uvrstitvi v finale državnega prvenstva, kjer so dodobra namučili Olimpijo, je strateg dolenjskega moštva sprejel logično odločitev, da ohrani jedro moštva. Prva naloga je bila zadržati lani izjemnega Marka Jošila, ki je tudi po človeških odlikah pravi vodja ekipe, nato pa so kot domine sledila podaljšanja ostalim nosilcem igre – Paolu Marinelliju, Dinu Cincu in Domnu Bratožu. Novomeško barko so zapustili le Žiga Dimec, ki si je želel izkušnje v tujini, Saša Zagorac, ki se je priključil sredi lanske sezone, in Maj Kovačević, ki je odšel v Split.

Pri iskanju novincev se je Petrov zanesel na preverjeno robo. V Krko so namreč prišli igralci, ki okolje in igranje v ligi ABA dobro poznajo, tako da s privajanjem ne bodo imeli težav. Najprej se je po šestih letih v Turčiji domov vrnil 37-letni Jure Balažič, ki bo zaradi številnih izkušenj prav gotovo podaljšana roka trenerja na parketu. Nato je sledil še drugi povratek v Krko hrvaškega centra Jureta Lalića, kot zadnji pa se je v nekdanji klub vrnil še Luka Lapornik, ki je v dveh sezonah, odkar je zapustil Novo mesto, igral najprej za španski Joventut, lani pa za romunsko Steauo iz Bukarešte.

»Osnovna želja je bila, da lansko ekipo nadgradimo, in menim, da smo to storili uspešno. Odločili smo se za podpis pogodbe z izkušenimi in kakovostnimi košarkarji, ki za nameček še dobro poznajo okolje, zato se bodo lahko brez težav hitro vključili v delo. Ne bo jih treba učiti osnov in se z njimi, kar se tiče teh zadev, pretirano ukvarjati, zato bo ta energija lahko šla drugam, kar bo dobrodošlo. Ob tem želimo še naprej nadaljevati s filozofijo uveljavljanja naših mladih igralcev, zato bosta v letošnji sezoni precej priložnosti dobila predvsem Miha Škedelj in Jakov Stipaničev. Zavedamo se, da nas čaka težka sezona, zato se bomo zakopali v delo,« je za klubsko spletno stran povedal Simon Petrov, ki ga skupaj s pomočnikom Daliborjem Damjanovićem čaka vse prej kot lahka naloga. Predsednik kluba Andraž Šuštaršič je namreč jasno in glasno pred moštvo postavil visoke cilje: »V prihodnji sezoni želimo izboljšati rezultate iz minule, kar pomeni, da ciljamo na uvrstitev v zgornjo polovico lige ABA ter na osvojitev državnega prvenstva ali pokala.«