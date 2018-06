Od drugega zaporednega naslova državnih prvakov košarkarjev Olimpije je minilo 17 dni, v ljubljanskem taboru pa je po nakupu izredno obetavnih Luke Šamanića in Marka Simonovića vse potihnilo. A le do danes, ko je postalo jasno, da bo v slovenski prestolnici naslednji dve leti igral 24-letni 213 centimetrov visoki ameriški center Marvin Jones, ki je lani v prvi sezoni v Evropi igral za grški Rodos. Omenjena trojica se je tako pridružila četverici, ki še ima pogodbe za naslednjo sezono – Mirzi Begiću, Roku Badžimu, Jusufu Sanonu in Igorju Tratniku. V kratkem pa naj bi Olimpija oznanila nove okrepitve.

Imeni tistih dveh, ki si ju Lisac želi pripeljati najhitreje, sta dobro znani. Da si ju silno želi v zmajevem gnezdu, že dolgo ni skrivnost, direktor Olimpije pa je to potrdil tudi v nedavnem intervjuju za naš časopis. Vendarle je od tedaj minilo nekaj časa, uradnega obvestila pa od nikoder. A kmalu bi se to utegnilo spremeniti. Najprej v primeru Alekseja Nikolića. Lisac se je namreč v torek znova mudil v Bambergu, kjer je urejal vse potrebno za prihod 23-letnega organizatorja igre. »Res je, bil sem v Bambergu. Pogovori potekajo v pravi smeri in lahko se zgodi, da bo že prihodnji teden vse urejeno. Kaj več pa ne želim povedati. Odškodnina? Nikolić ima še leto dni pogodbe z Bambergom. To bomo rešili, a ne bi sedaj rad govoril, kako,« nam je v telefonskem pogovoru povedal Roman Lisac. Manj konkreten je bil za Eda Murića. »Nič novega vam ne morem povedati glede njega,« je odgovoril na vprašanje o 26-letnem Ljubljančanu.

Olimpijin direktor nam je v že omenjenem intervjuju med drugim dejal, da moštva ne želi sestavljati brez privolitve trenerja in da je treba to vprašanje prav zato rešiti čim hitreje. A ker Zoran Martić od osvojitve naslova državnega prvaka še vedno uradno ni potrjen za naslednjo sezono, so se med navijači začela ugibanja, ali vodstvo kluba morda v ozadju pripravlja prihod kakšnega drugega strokovnjaka. V prvi vrsti se je po odhodu iz Cedevite začelo govoriti o Juretu Zdovcu. A Lisac je hitro pojasnil, da bo Martić tudi v prihodnji sezoni vodil ljubljansko barko. »Čakamo le, da se sestane upravni odbor in potrdi Martića, potem pa bomo nadaljevanje sodelovanja tudi uradno naznanili.«

Če za zdaj torej sestava moštva poteka po željah Lisca, se je zataknilo pri tekmovanjih za prihodnjo sezono. Olimpijin direktor si je namreč želel in napovedoval sodelovanje v Ulebovem evropskem pokalu. A vodstvo tekmovanja je v četrtek sporočilo imena 23 od 24 sodelujočih klubov, med katerimi zmajev ni. Zadnji udeleženec bo znan v prihodnjih dneh, a ker so iz lige ABA v drugokakovostnem evropskem tekmovanju že Crvena zvezda, Cedevita, Mornar in Partizan, je skoraj gotovo, da bo Olimpija drugo leto zapored nastopala v Fibini ligi prvakov. »Kdo pa pravi, da ne bomo dobili zadnjega povabila?« ostaja optimističen Lisac, ki ni bil uspešen niti v nameri, da bi bil klub oproščen nastopanja v prvem delu državnega prvenstva. A tega ne vidi nujno kot slabo stvar. »Ker smo izvedeli dovolj zgodaj, se bomo na to lahko pripravili. Rezultati se ne bodo prenašali v ligo za prvaka, zato bomo tekme prvega dela izkoristili za razvijanje mladih igralcev.«

Z grajenjem moštva za prihodnjo sezono hitijo tudi pri podprvaku Krki. Potem ko je vodstvo v klub znova zvabilo Jureta Balažiča in je podaljšalo sodelovanje s trenerjem Simonom Petrovom in Markom Jošilom, bodo novomeški dres v prihodnje nosili tudi Paolo Marinelli, Dino Cinac in Domen Bratož. Edini od nosilcev, ki se je odločil zapustiti Krko, je slovenski reprezentant Žiga Dimec.