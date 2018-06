V Novem mestu so takoj po koncu klubske sezone zavihali rokave in se začeli pripravljati na prihodnjo. Predsednik kluba Andraž Šuštaršič je za javnost dejal: »V prihodnji sezoni želimo izboljšati rezultate iz letošnje, kar pomeni, da ciljamo na uvrstitev v zgornjo polovico 1. ABA lige, in pa na osvojitev državnega prvenstva ali pokala«.

Zastavljene cilje bodo poizkušali uresničiti tudi s pomočjo občasnega slovenskega reprezentanta, Jureta Balažiča, ki se vrača v matični klub. »Veseli me, da se po več letih tujine vračam domov, v svoj matični klub. Vem, da se vračam v ambiciozno sredino z dobrim trenerjem, dobrimi pogoji in urejenimi razmerami. Komaj čakam na začetek nove sezone,« je dejal Balažič.