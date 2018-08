Potem ko se je v lanski krstni sezoni košarkarska 2. liga ABA izkazala kot uspešna, bo tekmovanje pred novo doživelo nekaj manjših sprememb. Najpomembnejša stvar je, da bo imela Slovenija v njem še naprej tri predstavnike. Potem ko je Krka v premierni izvedbi osvojila naslov prvaka in se tako Olimpiji pridružila med najboljšimi klubi v regiji, jo bo v drugoligaški druščini nadomestil Helios, medtem ko bosta vnovič nastopila podprvak Primorska in Rogaška. Če je lani o prvaku in napredovanju odločal zaključni turnir četverice, ki je bil v Čačku, bodo od letos naprej najboljša štiri moštva igrala polfinalni seriji (na dve zmagi), zmagovalca pa finalno (na tri zmage).

Tudi v drugi sezoni obstoja bo v 2. ligi ABA nastopalo 12 klubov. Ob Heliosu so novinci še MZT Skopje, ki je lani izpadel iz lige ABA, Spars Sarajevo, kjer se je v preteklosti kalil slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, in Sutjeska, ki je pred dvema sezonama nastopala v elitnem jadranskem tekmovanju. Ob njih bodo drugo leto zapored sodelovali Borac Čačak, Dinamik Beograd, Lovćen Cetinje, Split, Vršac, Zrinjski Mostar in že omenjeni Primorska in Rogaška. Domžalčani (in Vršac) so se tekmovanju pridružili po prejemu posebnega povabila, saj so iz hrvaške in makedonske zveze prijavili zgolj po eno moštvo od pripadajočih dveh.

»Povabilo k nastopu v 2. ligi ABA za naš klub pomeni lepo priznanje. Helios se tako po krajšem premoru vrača na močnejšo mednarodno sceno. Igranje dveh tekem na teden bo več kot dobrodošlo za naš športni program, odprtje večjega trga pa bi moralo pozitivno delovati na naše pokrovitelje, partnerje in občino Domžale. Hkrati novo tekmovanje pomeni tudi odgovornost in izziv, ki se ga veselimo,« je povedal direktor Heliosa Matevž Zupančič. Domžalčani imajo sicer že kar nekaj izkušenj z igranjem v jadranskem tekmovanju, saj so v preteklosti v ligi ABA sodelovali kar sedem sezon (od 2004/05 do 2011/12, manjkali so le v sezoni 2010/11). Trener Jovan Beader bo v novi sezoni znova veliko igralnega časa namenil mladim košarkarjem, za izkušnje pa bosta poskrbela novinca Miha Fon in Nikola Gajić, medtem ko najboljši posameznik lanske sezone Blaž Mahkovic išče novega delodajalca.

Za favorite v novi sezoni 2. lige ABA veljajo lanski podprvaki Primorska, gostitelj zaključnega turnirja Borac iz Čačka in MZT Skopje. »Naš cilj je preboj v ligo ABA,« je jasno in glasno napovedal direktor Primorske Matej Avanzo, v slovenskem obalnem klubu pa so v ta namen pošteno zavihali rokave. V svoje vrste so namreč pripeljali Žana Marka Šiška, Luko Vončino, Marka Jagodića - Kuridžo, Ivana Marinkovića in Lanca Harrisa, medtem ko jim je uspelo zadržati tudi Marijana Čakaruna, ki je bil lani najboljši posameznik Primorske. 2. liga ABA se sicer s tekmami prvega kroga začela zadnji teden septembra.