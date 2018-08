Budilke obstajajo že dolgo. So ena od funkcij praktično vseh oblik ur, ki jih danes lahko kupimo. Kljub temu se zdi, da popolne budilke še nismo odkrili. To razkriva dejstvo, da se vsakemu kdaj zgodi, da jo preprosto prespi. Ne nazadnje o tem priča tudi to, da se še vedno pojavljajo poskusi izuma zares popolne budilke. Eden takšnih je tudi naprava ruggie. Njen primarni cilj je slovo od odlašanja prebujenja z neskončnim pritiskanjem na dremež.

Ruggie je navzven videti kot zelo enostavna preproga. Roko na srce, še najbolj je podobna križancu med predpražnikom in preprogo za izstop iz banje. Čeprav ne gre za vizualni presežek, pa se za napravico skriva precej posrečena ideja. Njen izumitelj Winson Tam se je namreč spomnil, da je zaspanete z budilkami najlažje spraviti pokonci, če jih budilka v to prisili. Podobne zamisli smo sicer že videli v preteklosti. Med drugim budilko, ki se ugasne le, če zadenemo tarčo s pištolico s penastimi naboji. To se sliši preveč naporno in vprašanje je, koliko časa takšna ura ostane v spalnici. Tamova ideja je bila enostavnejša. Da bi ugasnili ruggie, moramo preprosto vstati in stopiti na preprogo. Ker bi povprečni zaspane ob dotiku podplatov s preprogo najraje nemudoma skočil nazaj pod odejo, ruggie za izklop budilke od uporabnika terja, da na preprogi stoji cele tri sekunde, preden se alarm izključi. Sliši se malo, a ob glasnem zvoku bi bila vsaka sekunda več hitro preveč.

Če se vam sicer uspe zbuditi, a potem potrebujete dodatno motivacijo, da odločneje zagrabite dan, ruggie hkrati uporabniku omogoča, da nanj naloži lastne motivacijske posnetke. Ti se predvajajo, ko se alarm izključi, in, tako je vsaj prepričan izumitelj, uporabnika spodbudijo k dobremu začetku dneva. Budilka pa je hkrati dovolj pametna, da lahko na njej zaspi vaš domači ljubljenček, a to ne bo preprečilo njenega vklopa.