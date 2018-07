»Rad bi vam predstavil eno izmed najbolj inovativnih naprav zabavne vodne industrije zadnjega časa,« suvereno začne svoj videonagovor Houman Nikmanesh, ustanovitelj podjetja Bixpy. Govor je o njegovem izdelku bixpy jet, malem prenosnem vodnem motorju, ki naj bi bil prvi svoje vrste.

Podvodni skuter je namenjen vsem, ki uživajo v vseh mogočih oblikah in načinih vodne zabave – nad gladino ali pod njo. Omogoča namreč nekoliko drugačen pristop k tovrstnim aktivnostim, kot ste ga bili vajeni.

Velik kot steklenica

Poleg tega, da ga lahko držite v roki (njegova velikost in teža sta primerljivi z litrsko plastenko) in imate na tak način podvodni pogon za potapljanje ali plavanje, se napravo lahko namesti praktično na vsakršen vodni rekvizit. Vaš sup, kajak, blazina lahko torej v trenutku postanejo motorizirana vodna plovila.

»Občutek, da veš, da imaš s seboj pomoč, po tem, ko si že ves dan na vodi in si posledično utrujen, je neprecenljiv. Veslanje proti toku ali vetru tako postane veliko lažje in doživetje toliko lepše,« opisujejo nekatere od scenarijev, pri katerih tak gliserček pride prav.Na svoji spletni strani poudarjajo, da vsak delček vgrajene tehnologije premika meje na področju elektronskih vezij do zasnove propelerja. Celo sam sistem vžiga in izklopa naj bi bil do te mere dovršen, da uporabniku ponuja povsem novo in vznemirljivo izkušnjo.