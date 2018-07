Če bo tehnološkim korporacijam uspelo razviti povsem varne sisteme za avtonomno vožnjo in prepričati vse deležnike, da je to prava smer razvoja, bomo tudi med potovanjem z lastnim jeklenim konjičkom vse manj vozniki in vse bolj zgolj še potniki. Pomembnost udobja in zabave potnikov med dolgimi vožnjami zato postaja še bolj izpostavljena, kot je bila doslej.

Trend gre že nekaj časa v to smer. Že pred leti je bilo v ponudbah dopolnilne opreme mogoče najti zaslone za sopotnike in tudi kaj bolj zmogljivega. Z razvojem pametnih naprav, kot so tablice in mobilni telefoni, je ta ponudba danes nekoliko odveč. Še vedno pa ostaja dovolj težav, ki jih zavoljo boljše potniške izkušnje lahko rešijo inovativne glave. Primer takšne nevšečnosti je med drugim tudi slabost med vožnjo.

Do te pride zaradi konflikta med podatki o gibanju, ki jih možganom posredujejo oči in srednje uho. Neskladje teh informacij je še posebej izrazito, ko so oči med živahno vožnjo osredotočene na knjigo ali zaslon mobilnega telefona. V zadnjih letih se je iskanje možnih rešitev tega problema razširilo tudi zunaj sveta avtomobilizma, na območje navidezne resničnosti. Številnim uporabnikom prvih VR-očal je namreč že po nekaj minutah postalo hudo slabo. Da bi problem rešili, so poskusili marsikaj, tudi vključitev simuliranih nosov v prvoosebni pogled na navidezni svet. Za potrebe udobne vožnje v resničnem svetu pa je francoski avtomobilski koncern Citroën posegel po precej preprostejši, a nič manj domiselni rešitvi.

S pomočjo podjetja Boarding Ring so razvili nekoliko prismuknjena očala s štirimi votlimi obroči brez leč. Dva obroča tvorita lennonke. Dodatna dva obroča pa sta nameščena vsak na svojo stran, pravokotno na okvir očal. Vsi votli obroči vsebujejo nekaj modro obarvane tekočine, ki se znotraj njih pretaka po nareku sile teže. Razvijalci so se namreč domislili, da lahko mehanizem, ki je nekoliko podoben vodni tehtnici, izkoristijo tudi za simulacijo kota in premikanja horizonta med vožnjo oziroma gibanjem. Če sklonite glavo, se bo modra tekočina v stranskih obročih premaknila, s tem ohranila vodoravni položaj in očem kazala, kje je horizont. Če glavo nagnete na levo ali desno, pa bo sledil temu primeren premik tekočine v sprednjih dveh obročih. Ne glede na premik glave bo vodoravno obzorje modre barve vselej na pravem mestu.

Citroën zagotavlja, da 95 odstotkov potnikov s pomočjo očal, ki so jih poimenovali seetroën (vidi-troën), slabost med vožnjo premaga že po 10 ali 12 minutah. Tedaj lahko očala odložijo do naslednje vožnje oziroma naslednje priložnosti, ko jim med vožnjo postane slabo. Podjetje očala prodaja v svoji spletni trgovini, za njih pa želi 99 evrov.