Športni copati, izdelani iz volne? Še več, iz merino volne, pridobljene na trajnostni način? Slišati ni kot nekaj zelo praktičnega, toda Allbirds, inovativna blagovna znamka iz San Francisca, je ustvaril prav to. Pred kratkim so začeli izdelovati čevlje celo iz vlaken lesa evkaliptusa, poimenovali so jih Tree collection. Tako kot volneni so mehki, udobni, učinkovito odvajajo vlago in so, kot se za poletne copate spodobi, prijetno hladni. Mogoče jih je celo oprati v pralnem stroju. Nosijo jih vsi v Silicijevi dolini, zato ne bo nič čudnega, če bodo kmalu postali globalna uspešnica.

V reviji Time so allbirds razglasili za najudobnejše čevlje na svetu. Novinarji poslovnega medija Business Insider jih med testiranjem niso mogli prehvaliti. »Moji najbolj zračni in najmanj utesnjujoči čevlji doslej, ves dan sem hodil v njih po New Yorku – brez nogavic,« se je navdušil novinar TV-mreže CNN.

Poleg udobnosti je dober argument za nakup ženskih ali moških copat, prepoznavnih po nevsiljivih barvnih tonih, tudi njihova sprejemljiva (enotna) cena – 95 dolarjev. Podjetje jih trži kupcem le neposredno na spletni strani, za marsikoga od njih pa je najpomembnejša neomajna zavezanost Allbirds trajnosti. Tree collection izdelujejo iz lesa evkaliptusa, pridobljenega po najstrožjih okoljskih standardih. Vezalke njihovih čevljev so narejene iz recikliranih plastičnih steklenic, v podplatih pa so uporabljeni naravni materiali, na primer ricinusovo olje. Njihova embalaža je iz recikliranega kartona.

Trije modeli športnih copat v Tree Collection, tekaški runners, »jadralski« skippers in lagodni loungers, so se pridružili dvema modeloma volnenih (runners in loungers), za katere v startupu ne zagotavljajo le, da so s svojo prožnostjo blagodejni za prste in stopala, ampak tudi, da v trajnostni produkciji merino volne porabijo za 60 odstotkov manj energije kot konvencionalni proizvajalci čevljev iz sintetičnih materialov.