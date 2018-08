Vaši prijatelji, sorodniki, sodelavci ali dobronamerni sosedje imajo vsak svoje mnenje, kako zavarovati imetje pred nepridipravi. A kaj resnično deluje? Kako poskrbeti za varnost, ko ste doma in še posebno takrat, ko vas ni. Odgovarjamo na šest najpogostejših vprašanj o zaščiti doma.

Kako pomemben je domači varnostni sistem? Izvedenci nam svetujejo profesionalno nameščene in nadzorovane varnostne sisteme, saj večina vlomilcev najprej preveri, ali je dom zaščiten z alarmom. Današnji sodobni varnostni sistemi so raznovrstni in ustrezajo vsem potrebam – od tistih preprostejših z detektorji gibanja in okenskimi senzorji do pametnih, ki jih, ko smo zdoma, nadzorujemo z aplikacijami na pametnih telefonih.

Naj izobesimo opozorilo, da imamo varnostni sistem? Mogoče se nam to zdi majhna stvar, a vsekakor bi morali izobesiti opozorilo, da je naš dom zavarovan. Tako je manj možnosti, da bi postal tarča vlomilcev. Razmišljate, da bi izobesili lažno opozorilo, kljub temu da alarmnega sistema nimate? Uprite se skušnjavi! Takšne znake, ki jih lahko kupimo v knjigarni, izurjeni vlomilci zlahka prepoznajo.

So vidne zunanje kamere učinkovite? Še nedolgo nazaj so zunanje kamere bodle v oči, sosedje pa so se spraševali, če ste morda kaka znana osebnost. Danes je povsem običajno, da jih postavimo okoli hiše, še posebno na vhodu, kjer lahko vidimo, kdo je pred našimi vrati. Varnostne kamere so še eno učinkovito in dostopno orodje v vašem varnostnem »arzenalu«, saj so se z razvojem tehnologije stroški za nakup in namestitev precej znižali.

Naj pustimo prižgano luč, ko gremo od doma? Verjetno ste že slišali, da prižgana luč odvrača vlomilce, ki mislijo, da so stanovalci doma. Številni lastniki, ki odidejo od doma za dalj časa, imajo celo časovnik, ki ga nastavijo tako, da redno prižiga in ugaša luči. Toda ali to deluje? Deluje, pravijo varnostni strokovnjaki. Pomembno je, da izberemo sistem, ki svetilke prižiga in ugaša ob različnih urah, tako da tovrstna zaščita ni predvidljiva. Boljša možnost je pametni domači varnostni sistem, ki z vso interaktivno tehnologijo omogoča simulacijo, kot da ste doma. Luči lahko uravnavate s pametnih telefonom, na daljavo pa lahko tudi spremljate tudi sliko v realnem času.

Naj prižgemo tudi televizor ali radio? Če pustimo prižgan televizor ali radio, ko gremo zdoma, se dejansko zdi, kot da je nekdo doma. Marsikateri vlomilec ne bo tvegal, da se znajde iz oči v oči z lastnikom, zato jih glasovi iz stanovanja odvrnejo od nečednih namer. Kadar pustimo svoje hišne ljubljenčke doma, jih zvok televizorja ali radia pomirja, medtem ko so sami.