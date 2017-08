Najbolj učinkovita zaščita so CCTV kamere, so prepričani nekdanji vlomilci. Na drugo mesto lestvice se uvrščajo glasni, lajajoči psi. Vlomilci med vlamljanjem ne želijo zbujati pozornosti, zato se bodo hišam, kjer je na vrtu lajajoč pes, ki se ga ne da enostavno zamotiti, raje izognili.

Vlomilce odvračajo tudi težka, masivna vrata in zvoki, ki prihajajo iz hiše – denimo prižgana televizija ali radio.

Nekdanje vlomilce so še vprašali, kaj so največkrat iskali pri ropanju hiš. Največkrat so vlamljali zaradi gotovine, nakita, avtomobilskih ključev in manjših elektronskih naprav, kakršne so tablice in mobilni telefoni.

V raziskavo je bilo vključenih tudi 2000 Britancev, ki so jih vprašali, kakšne metode uporabljajo za zaščito pred vlomilci. 28 odstotkov vprašanih o vlomih ne razmišlja in nima nikakršnih sredstev za zaščito pred vlomi. Dobra polovica vprašanih nima zadržkov pred spanjem pri odprtem oknu, 24 odstotkov pa jih pusti vhodna vrata odklenjena, kadar so doma, 12 odstotkov vprašanih pa ne zaklepa vrtnih vrat.

Previdno pri objavljanju dopustniških fotografij Z objavljanjem dopustniških fotografij na družbenih omrežjih se radi pohvalimo pred prijatelji in znanci, a tovrstne fotografije vidijo tudi potencialni vlomilci. Petina vprašanih Britancev pri objavljanju dopustniški fotografij ne pomisli, da s tem sporočajo, da so njihovi domovi prazni. Noel »Rezilo« Smith, nekdanji bančni ropar, ki je v svoji kriminalni karieri izpeljal več kot 200 ropov in posledično za rešetkami preživel 32 let, je za Guardian dejal, da odsvetuje objavljanje dopustniških fotografij. »Ko objavite fotografijo s počitnic, je enako, kot da bi vlomilce kar povabili k sebi domov,« je opozoril.