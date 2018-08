Eligma, platforma, ki bo temeljila na kombinaciji umetne inteligence in tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), bo uporabniku omogočila, da najde najboljše ponudbe za kar koli v njegovem gospodinjstvu, obenem pa bo s pomočjo omenjene tehnologije vodila evidenco osebnega imetja in uporabniku pomagala upravljati vrednost njegove lastnine. »Imej zgolj tisto, kar potrebuješ, in to uporabljaj do maksimuma. Nato stvar prodaj ali podari komu drugemu,« je nekakšno geslo Eligme, ki je s prodajo kriptožetonov pred tremi meseci zbrala več kot osem milijonov evrov.

V podjetju se kljub koncu kriptomanije ne ozirajo na padec trga, temveč sledijo poslanstvu povezati spletni in fizični svet nakupovanja, pravi Dejan Roljić, soustanovitelj Eligme, ki je še vedno prepričan, da so kriptovalute odlično sredstvo tovrstnega povezovanja, saj so bile dolgo omejene na splet, potrošnikov, ki jih imajo, pa je vedno več.

Jeseni se iz BTC selijo na tuje trge »Tehnologija, na kateri temeljijo kriptovalute, predvsem tehnologija blockchain, se bo kmalu razširila na najrazličnejša področja. Cilj Eligme je, da prispevamo k uveljavitvi tovrstne tehnologije na področju vsakdanjih nakupov. Naš cilj je, da podporniki našega projekta postanejo naše stranke, to pa lahko dosežemo le s prvovrstnimi produkti, s katerimi želimo prispevati k hitrejšemu in učinkovitejšemu nakupovanju,« pojasnjuje Roljić, ki dvomi, da lahko govorimo o zatonu kriptomanije. »Ne glede na položaj na trgu se potrošniki vedno ozirajo za izdelki, ki jim bodo prihranili čas in denar. V Eligmi smo predani razvoju tovrstnih rešitev. Pri tem nas podpira ekipa svetovalcev z vsega sveta, ki so strokovnjaki na najrazličnejših področjih. Javna prodaja kriptožetonov je vedno le začetek, ki mu sledi trdo delo, kot pri vsakem drugem poslovnem podvigu.« V podjetju tako trenutno testirajo sistem Elipay, ki bo omogočal hitro in preprosto plačevanje z izbranimi kriptovalutami v fizičnih in spletnih trgovinah prek mobilnega telefona. Elipay trenutno preizkušajo v približno 50 trgovinah BTC Cityja, septembra bo na voljo še drugod po Sloveniji, nato pa sledi osvajanje mednarodnega trga, napovedujejo. Obenem bodo lansirali tudi prvo različico osebnega virtualnega nakupovalnega asistenta z umetno inteligenco. Kot obljubljajo v ekipi, bo Eligma vedno priskrbela najboljšo ponudbo iskanega izdelka glede na kakovost, ceno, garancijo, dobavljivost in dostavo. Po opravljenem nakupu bo samodejno shranila novo lastnino in vodila podatke o njeni vrednosti, veljavnosti garancije in podobno. Še več, celo predlagala bo, kdaj je izdelek optimalno prodati. Poleg tega se potrošnikom ne bo več treba registrirati v nobeni spletni trgovini, saj bo Eligma služila kot ključ do vseh globalnih spletnih trgovin in trgov, kjer bodo uporabniki lahko kupovali neposredno po Eligmi, in to s kriptožetoni prek sistema Elipay.