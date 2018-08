Velika nagrada Skandinavije se je v švedski Malilli zaradi močnega dežja pričela eno uro kasneje kot načrtovano. To ni motilo številnih gledalcev, na srečo pa tudi ne Mateja Žagarja.

Edini slovenski predstavnik, ki nastopa v elitni seriji Speedway Grand Prix z licenco AMZS, je na šesti od desetih dirk letošnje sezone, zabeležil najboljši rezultat doslej. Žagar je na drugem mestu osvojil največje število točk (16), zaradi kar štirih najboljših voženj celo še točko več od zmagovalca preizkušnje. Slovenec je bil v Malilli lani povsem razočaran, saj je domov odnesel zgolj tri točke.

»Ponovno me je bolela glava in to tako močno, kot lani pred dirko v Teterowu, kjer sem na koncu osvojil zmago na VN Nemčije. Na treningu sem bil na progi zgolj dvakrat, potem pa enostavno več nisem mogel in ekipo sem zaprosil, da le pospravi motorje in se vidimo na dan dirke. Vzel sem kar tri tablete, se spravil v posteljo, dejansko nadel zimsko kapo, da sem si pregrel glavo in zaspal,« je dejal Žagar.

Dež ga ni zmotil

Dirko je spremljal dež, ki pa Žagarja ni zmotil: »Kot pogosto je to večino voznikov pošteno prestrašilo, mene pa to načeloma ne moti, kar se je izkazalo tudi tokrat. V polfinalu sem uspel zmagati z vožnjo in prehitevanjem po zunanji strani, kar sem pričakoval, da bo recept tudi za finale, dobro sem sicer potegnil iz zunanjega položaja, vendar je bila steza pretrda, zato se mi je Pedersen izmuznil po notranji strani, ko sem sam zapeljal navzven. To je uspelo tudi Lindgrenu, a njega sem uspel premagati nazaj. Kakorkoli, vsak si želi zmagati, a sam sem tokrat več kot zadovoljen tudi z drugim mestom in izvrstnim točkovnim izplenom. Upam, da mi bo šlo podobno ali še bolje tudi v Gorzowu. Težko je to napovedati, a, če bodo motorji ponovno delovali, kot je treba, je vse mogoče,« je pot do drugega mesta opisal Žagar.

Črnovaščan, član AMTK Ljubljana, se je brez večjih težav prebil do polfinalnih voženj. Po 20 vožnjah je zasedal suvereno tretje mesto. Polfinalna vožnja je bila za dobre živce. Žagar je z letečim startom poskrbel za prekinitev in si s tem zaslužil še opozorilo, ki je pomenilo, da bi bil ob ponovni enaki napaki diskvalificiran. Kljub vsemu je še v drugo odlično startal, vzel prvi zavoj precej na široko in z veliko hitrostjo premagal tekmece, ki so se za njim do konca borili za drugo mesto. Žagar pa je lagodno vknjižil nove tri prepomembne točke in se prvič letos uvrstil v veliki finale, v katerem je iz povsem notranje pozicije najprej povedel, a v drugi zavoj zapeljal preveč na široko, proti zunanjemu robu proge, kar je izkoristil danski stari maček in se tako prebil pred slovenskega šampiona, ki je do konca štirih krogov obdržal drugo mesto.