Turško podjetje Cengiz Insaat, ki je bilo na razpisu Darsa izbrano za gradnjo druge cevi karavanškega predora, je tesno povezano z režimom turškega predsednika Erdogana. V Turčiji je v zadnjih letih sodelovalo pri največjih gradbenih projektih, vključno z 22 milijard evrov vredno gradnjo novega carigrajskega letališča, ki naj bi postalo največje letališče na svetu. Preiskovalnonovinarske objave v turških in drugih tujih medijih in naše poizvedovanje pri virih v Turčiji ter Bosni in Hercegovini so pokazali, da je sodelovanje Mehmeta Cengiza, lastnika podjetja, z Erdoganom dvosm