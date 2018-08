Turčija je na Pesmi Evrovizije prvič nastopila leta 1975, nazadnje pa je na tekmovanju sodelovala leta 2012, ko je z zasedbo Can Bonomo in skladbo Love Me Back zasedla sedmo mesto. Zmagala je le enkrat, leta 2003 po zaslugi Sertab Erener in njene pesmi Everyway That I Can.

Decembra 2012 je TRT sporočila, da se leta 2013 tekmovanja, ki ga je iz Bakuja v švedski Malmö pripeljala evforična Loreen, ne bo udeležila. Za razlog so navedli nezadovoljstvo s pravili tekmovanja, zmotil jih je predvsem glasovalni sistem, zaradi katerega je bil po njihovem mnenju zmagovalec skorajda vedno že vnaprej znan.