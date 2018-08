Turška valuta je bila pod pritiskom že v četrtek, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je državljane pozval, naj ne nasedajo na orkestrirane tuje kampanje proti Turčiji. »Če imajo oni dolarje, imamo mi naše ljudstvo, naš prav in Alaha,« je poudaril.

Vrednost lire se je nadalje zniževala danes, ko je postalo jasno, da se turška delegacija s pogovorov okrog ameriškega pastorja Andrewa Brunsona vrača praznih rok. Brunsona v Turčiji obtožujejo podpore terorizmu, ZDA pa so zaradi tega proti Turčiji uvedle sankcije.

Doslej so ZDA 1. avgusta uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve. Turčija je ob tem že del svetovnih držav, ki so deležne Trumpovih 10-odstotnih carin na izvoz aluminija v ZDA in 25-odstotnih carin na izvoz jekla v ZDA. Sedaj je te carine za Turčijo podvojil.

Poteza je, kot kaže, neposredna posledica neuspešnih pogovorov okrog Brunsona. Turčija medtem od ZDA želi izročitev muslimanskega duhovnika Fethulaha Gullena, ki ga Erdogan krivi za neuspešen državni udar leta 2016.

Vrednost turške lire je zjutraj v primerjavi z dolarjem padla za 20 odstotkov, kasneje pa se je padec malce ublažil in za en dolar je bilo mogoče kupiti 6,5 turške lire.