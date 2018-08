Napetosti v odnosih med Savdsko Arabijo in Kanado se še stopnjujejo, potem ko je pred tednom dni Ottawa pozvala Riad k osvoboditvi zaprtih borcev za človekove pravice. Zdaj naj bi Savdska Arabija ukazala prodajo vseh deležev v kanadskih podjetjih, kanadskega dolga in denarja »ne glede na ceno«. Pred tem je že izgnala kanadskega veleposlanika, zamrznila vse nove investicije in sprejela odločitev, da bo več tisoč savdskih študentov, ki študirajo v Kanadi, preselila v druge države. Podobno naj bi se zgodilo s savdskimi bolniki, ki se zdravijo v Kanadi.

Eden vrhuncev krize je bila slika letala Air Canada ob nebotičnikih Toronta, objavljena na twitterju, pod njo pa napis: »Kot pravi arabski pregovor: kdor se vmešava v stvari, ki se ga ne tičejo, se mu bo zgodilo nekaj, kar mu ne bo všeč.« Kanadčani so to takoj povezali z napadom na newyorški World Trade Center 11. septembra 2001, sploh ker je večina napadalcev prihajala iz Savdske Arabije. Avtorji tvita, ki so iz savdske mladinske organizacije, sicer trdijo, da fotografija z letalom ponazarja vrnitev kanadskega veleposlanika iz Savdske Arabije.

Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo sicer dejal: »Nočemo imeti slabih odnosov s Savdsko Arabijo, državo, ki je zelo pomembna v svetu in ki napreduje na področju človekovih pravic.« Hkrati pa je dal vedeti, da se ne namerava opravičiti za poziv svoje vlade po osvoboditvi savdskih borcev za človekove pravice.

Kriza se je začela, ko je kanadsko zunanje ministrstvo na twitterju izrazilo »zaskrbljenost« po aretaciji savdskih borcev za človekove pravice in pozvalo Riad, naj jih »takoj osvobodi kot tudi druge miroljubne borce za človekove pravice«. Savdski zunanji minister Adel Al Jubeir je ostro odvrnil, da gre za kršenje »savdske suverenosti« in da gre za osebe, ki so sodelovale z državnimi sovražniki. Med njimi je Samar Badawi, sestra od leta 2012 zaprtega blogarja Raifa Badawija, za katerega Kanada že dolgo zahteva osvoboditev. Njegova žena in trije otroci so nedavno dobili kanadsko državljanstvo.

Vsekakor je Ottawa zelo neuspešno izvedla pritisk na Riad glede spoštovanja človekovih pravic, saj je pri tem niso podprle druge zahodne vlade. Savdska Arabija je tako v Kanadi našla žrtev, nad katero se je lahko znesla, da bi dokazala svojo suverenost in moč ter pokazala, kaj se bo zgodilo z vsako državo, ki bi ji pridigala o spoštovanju človekovih pravic. Riad je takoj dobil podporo več arabskih držav, medtem ko Evropa in ZDA niso potegnile z Ottawo. Evropska komisija je zahtevala pojasnitev o aretacijah, a ni hotela komentirati krize med Ottawo in Riadom. Ameriško zunanje ministrstvo pa je obe državi pozvalo, naj spor rešita po diplomatski poti. Savdska Arabija je pač pomemben gospodarski partner, med drugim najpomembnejši kupec ameriškega orožja. Morda so v Beli hiši celo veseli, da so Savdijci odločno nastopili proti Kanadi, saj je Trump v sporu z multilateralizmu naklonjenim Trudeajem.