Na propagandnem twitter profilu Infographic KSA je savdska neprofitna mladinska organizacija objavila precej škandalozen tvit. Zapisali so: »Kot pravi arabski pregovor: 'Tisti, ki se vtika v to, kar ga ne zadeva, najde, kar mu ni po godu.'« Zraven so priložili še fotomontažo kanadskega letala Air Canada, na kateri je videti, kot da se bo zaletel v znani stolp CN v Torontu, poleg pa je bil še pripis: »Vtikati nos tja, kamor ni treba,« poroča portal Index.hr.

This tweet by an official Saudi propaganda account @Infographic_ksa has now been deleted.

Seems they realized that reminding us that 15 of the 9/11 hijackers were Saudi is not a great idea. pic.twitter.com/N82QbVIpTi — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) August 6, 2018

Po objavi tvita so se kmalu pojavile kritike, da gre za grožnjo. Tvit je še toliko bolj neroden, saj je bilo 15 napadalcev v terorističnem napadu, izvedenem 11. septembra 2001 z ugrabljenimi letali, savdskega porekla.

Upravitelji twitter računa so kasneje očitno ugotovil, da objava morda ni bila najbolj preudarna, saj so tvit kmalu izbrisali. Zamenjali so ga s skoraj identičnim, le da v novi objavi ni bilo letala. Zapisali so še, da namigovanje na 11. september ni bilo namerno in da naj bi letalo simboliziralo vrnitev veleposlanika. Kasneje so vse skupaj očitno precej obžalovali, saj profil organizacije Infographic KSA na twitterju trenutno ni več dostopen.