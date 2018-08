Veterinarka Maggie Brown-Bury je dejala, da na njeni kliniki zdravijo najmanj enega psa tedensko, ki se zastrupi z marihuano, samo zadnji teden pa so medicinsko pomoč nudili trem, navaja Quartz.

Do zastrupitve večinoma prihaja ker psi zaužijejo zavržene »jointe« ali druge izdelke iz kanabisa, ki jih najdejo na domačih ali javnih tleh. Raziskava je pokazala, da sorazmerno majhen odmerek pri psu pripelje do predoziranja, ker ima pes večje število receptorjev za zaznavo kanabioidnih snovi od človeka, in ker ima manjšo telesno težo.

Zastrupljenost je pri psu moč zaznati po znižanem srčnem utripu, težavnosti pri gibanju, prekinjenem urinu in pretiranem odzivu na dražljaj, so ugotovili na kliniki po obravnavi številnih »zadetih« psov. Vsem ljubiteljem mačk, ki ste se morda ustrašili, da se bodo zastrupili tudi one, pa sporočajo, da mačke marihuano zavračajo in jo nočejo pojesti.

V Kanadi bodo oktobra legalizirali prodajo marihuane, kar bo morda povzročilo pogubne posledice za človekovega »najboljšega« prijatelja. Po navedbah ameriške živinozdravniške zveze je veterinarska pomoč za zastrupitve v zadnjih šestih letih, odkar so v Kanadi legalizirali uporabo marihuane, poskočila za 448 odstotkov, še dodaja Quartz.