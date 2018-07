Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek preživlja poletje svojega življenja – po bučnem medijskem aplavzu na račun otvoritve poletnega festivala mu je na slavnosti ob prejetem državnem odlikovanju v živo poleg aktualnega predsednika čestital celo Milan Kučan. Pozneje je prejeti red za zasluge na področju kulture upravičil še z bošnjaško opero Hasanaginica, ki so jo uprizorili v ljubljanskem SNG Opera in balet. Bošnjaški pevec Željko Bebek, ki bo v Ljubljani igral septembra, se je medtem izpovedoval reviji Nova. Dneve rokerskega veseljačenja je pustil za sabo, pravi, saj se je odpovedal alkoholu, kajenju, kupuje pa samo lokalne sestavine in se ukvarja s športom – pozimi smuča, poleti lovi ribe.

Pahor pri maturantih, Gianni Rijavec preganja temo Predsednik Borut Pahor dela na terenu – v okviru trilateralnega srečanja o prihodnosti Evropske unije se je v Goriških brdih pomenkoval z avstrijskim predsednikom Alexandrom van der Bellnom in hrvaško predsednico Kolindo Grabar - Kitarović. Pričakovali so napetosti na temo migracijske politike, a najbrž ni bilo prehudo, saj so se pozneje v Slovenski filharmoniji skupaj udeležili koncerta simfoničnega orkestra dežele Štajerske. Predsednik se ta teden izdatneje posveča mladini, saj je med drugim obiskal zlate maturante novogoriške gimnazije, kjer se je nekoč šolal tudi sam. Tiskani tabloidi ponovno namenjajo besedo Pahorjevemu gimnazijskemu sošolcu Gianniju Rijavcu, ki je nekoč izjavil, da je aktualni predsednik v najstniških letih veljal za glavnega šminkerja razreda. Pevec in pianist Rijavec v zadnjem obdobju rešuje slovensko pop glasbo, saj ta po njegovem nima »lastne identitete«, je pojasnil reviji Story. »Slovenska pop glasba, ki jo predvajajo največje radijske postaje, je zafrustrirana, odsev duše glasbenih urednikov,« ocenjuje Rijavec in meni, da je dandanes vse temačno, predvsem pa je tema v naših srcih. Glasbenik trenutno sicer promovira novo skladbo Pogrešam te, če ugibamo po izrečenem, pa to počne manj uspešno. Škoda, saj pravi, da bi sceno lahko rešil in takrat ljudje ne bi več hrepeneli po tuji glasbi. »Ljudje iščejo luč drugje. Sam sem popolno nasprotje vsega tega, čutim luč, sonce, prinašam svetlobo in ne teme, mračnjaštva,« še zagotavlja. Z Vladom Kreslinom, enim tistih mračnjaških, ki ga radijske postaje rade zavrtijo, so se medtem pogovarjali v reviji Stop, kjer je napovedal nov dokumentarni film. V nasprotju z Rijavcem, ki nam obljublja svetlobo, Kreslinu samopromocija povzroča nekoliko več preglavic. »Moje poti med Prekmurjem in Ljubljano, igranje z mladimi, starimi, zakulisja z nastopov, kako sadim solato tu, na svojem vrtu. Vsega bo,« napoveduje dogajanje v dokumentarcu, če je že ravno treba.

Nina Pušlar je pol Hrvatica, Košir Tombo v kozji rog Bolj dinamično je na nogometni sceni – ta teden so Slovenci za hip odložili vse običajne zamere, se večinsko preselili v najljubša letovišča Istre ali Kvarnerja in se priključili nogometni evforiji Hrvatov, ki so se uvrstili v finale svetovnega nogometnega prvenstva. Ali res navijamo za Hrvaško ali pa obstajajo tudi takšni, ki so zmago v polfinalu bolj privoščili Angležem, so se spraševali na spletnem portalu 24ur.com. Nazadnje so se potolažili z odgovorom pevke Nine Pušlar, ki navija za Hrvaško, saj je po očetovi strani Hrvatica, mimo nacionalne identitete pa se ji zdi fino, da pri nogometu odpadejo razlike v rasi, družbenem sloju in spolni usmerjenosti. Na omenjenem portalu so obenem radovedni, kako dopustujejo slavni in na vprašanje so jim odgovorili pri istem podjetju zaposleni sodelavci. »Si predstavljate, da med svojim dopustovanjem nič hudega sluteč srečate Darjo Zgonc, Edija Pucerja, Gregorja Trebušaka ali Taro Zupančič? Ali pa greste v svoji domišljiji celo dlje in si predstavljate, da jih srečate skupaj na eni počitniški lokaciji?« so razvnemali domišljijo običajnih ljudi. »Odgovori nekaterih so nas naravnost presenetili in navdušili,« so naš še vzdražili, nazadnje pa smo izvedeli, da gredo voditelji včasih radi na morje, včasih pa tudi na izlet v kakšno evropsko prestolnico. Kako se na poletnih počitnicah zares spočiti, so nam po korakih razložili v prispevku na katoliškem spletnem portalu Aleteia – pod točko ena svetujejo, naj se zares spočijemo. Aktivnejši dopust preživlja nekdanji smučar Jure Košir, ki je svojega kolega, nekdanjega sotekmovalca Alberta Tombo, obiskal na Sardiniji. Uživala sta v dobri hrani in pijači, razkrivajo v Suzy, pomerila pa sta se tudi v kondiciji, kot sta sporočila s fotografijo na družbenih omrežjih. »No, če smo iskreni, je bolj upehan videti Tomba. Morda pa ga je Košir tokrat vendarle ugnal v kozji rog,« so zapisali o nekdanjih tekmecih v slalomu, kjer je ponavadi zmagoval Italijan.