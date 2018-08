Medtem ko bodo dirkači formule 1 uživali na dopustu še skoraj nadaljnjih 14 dni, si njihovi motociklistični kolegi poletnega oddiha zaradi natrpanega dirkaškega koledarja ne morejo privoščiti. Kot kaže, se jim nič bolje ne piše niti v prihodnje, saj organizatorji za prihodnjo sezono razmišljajo o vključitvi še 20. prizorišča v Mehiki. A bolj kot dodajanje novih dirk motocikliste moti odsotnost daljšega premora sredi sezone.

»Koledar je izjemno zgoščen, je prava katastrofa. Ne verjamem, da lahko veliko ljudi sledi takšnemu ritmu. Težava ni v dirkah, ki se vrstijo iz tedna v teden. Če tri, štiri mesece dirkamo, me to ne moti. Ne nazadnje je to naša služba. A sredi sezone potrebuješ nekaj časa, za regeneracijo in zdravljenje poškodb, pa tudi, da se druge člane moštva razbremeni. Vsi bi potrebovali daljši poletni premor,« je ta teden potožil dirkač Aprillie Aleix Espargaro.

Za devetindvajsetletnika je stalno potovanje s prizorišča na prizorišče še nekoliko težje, saj je pred nedavnim dobil sina. Da je mera polna, je v Brnu padel in si poškodoval ključnico, zaradi česar bo izpustil preizkušnjo v Spielbergu. Španec je lani na Red Bull Ringu zasedel 13. mesto, zmage pa se je po pravem trilerju veselil Andrea Dovizioso, ki je v zadnjem ovinku prehitel Marca Marqueza in ciljno črto prevozil z vsega 0,176 sekunde prednosti pred njim.

Dirka je Italijanu ostala še v toliko lepšem spominu, saj je z uspehom postal šele peti dirkač v 69-letni zgodovini motoGP, ki je osvojil 3000 točk. A ne zgolj Doviziosu, proga v Spielbergu je pisana na kožo tudi njegovemu moštvu. Ducati je predlani tu dosegla celo dvojno zmago, kar je bilo sploh prvo slavje ekipe v elitnem razredu po skoraj šestletni suši.

»Všeč mi je, da je po sijajni zmagi v Brnu nemudoma na sporedu še dirka v Avstriji. Red Bull Ring nam zelo ustreza, zato sem prepričan, da bomo konkurenčni. Vseeno pričakujem, da bodo naši tekmeci letos še močnejši. Zmage ne bo lahko ubraniti, a če sem iskren, je bilo zelo težko že lani. Steza je nekoliko neobičajna, a pričakujem, da bodo aerodinamične rešitve, ki smo jih uporabili v Brnu, delovale tudi tu,« je samozavesten trenutno tretji dirkač v seštevku svetovnega pokala Andrea Dovizioso.

Največjo oviro na poti do novega uspeha bo Doviziosu in Ducatiju predstavljal Marc Marquez. Vodilni dirkač sezone je letos na stopničkah stal že osemkrat, od tega petkrat na najvišji. Tudi na račun izjemno zanesljivega Hondinega motocikla, ki ga na desetih dirkah še ni pustil na cedilu. »Proga v Avstriji je še ena v nizu, kjer sta tako Dovizioso kot Jorge Lorenzo zelo močna. A tudi mi lani nismo bili od muh, zato bomo videli, ali se bo o zmagovalcu znova odločalo v zadnjem ovinku. Že na začetku vikenda se bomo potrudili, da bomo hitri, in se nato poskušali prebiti v ospredje,« je optimističen Marc Marquez. Za španca je to že drugi obisk dirkališča letos. Junija je namreč v Spielbergu sedel v dirkalnik formule 1, saj mu je priložnost, da z njim prevozi nekaj krogov, ponudil Toro Rosso.

Vremenska napoved je za ta konec tedna v Spielbergu sicer precej nestanovitna. Čeprav snega, ki je dirkače presenetil leta 1980 in 1981, seveda ne bo, pa petkov trening in sobotne kvalifikacije lahko zmotijo poletne plohe. Lani so na mokri stezi trening imeli dirkači razreda moto2, v razmiku vsega 30 minut pa jih je padlo kar enajst. »Te proge preprosto ne maram in poznam še 20 dirkačev, ki so podobnega mnenja,« pravi Hondin dirkač Cal Crutchlow.