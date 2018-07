Dirka je postregla z razburljivimi obračuni. Vsaj enkrat se je v vodstvo prebil eden od šestih dirkačev, ki so bili večino časa drug za drugim. Poleg omenjene trojice so se za mesta na stopničkah borili še Italijana Andrea Dovizioso in Valentino Rossi ter Španec Jorge Lorenzo, ki ga je v sami končnici prehitel Britanec Cal Crutchlow.

Gledalci v Assnu so prišli na svoj račun. Videli so številna prehitevanja, menjavanja v vodstvu, napake in tudi trke – Rossi se je z 200 kilometri na uro zadel v zadek motocikla Lorenza –, vse pa se je končalo v športnem duhu.

»Med današnjim jutranjim treningom sem se počutil fantastično. Vedel sem, da sem lahko konkurenčen. Vedel sem tudi, da bo med dirko težko narediti razliko zaradi vetra. Odločil sem se čakati v zavetrju. Borili smo se. Mislim, da se je vsak zadel z vsakim. Bilo je kot v moto3. Napadel sem, vse dal za to, da pridem do razlike in novih 25 točk,« je v cilju dejal Marquez.