Na Wall Streetu zelo optimistično

Avgustovsko razpoloženje na Wall Streetu je za zdaj zelo optimistično, saj je kar 80 odstotkov podjetij iz indeksa SP500 po dobičkonosnosti prekosilo pričakovanja trga za letošnje drugo četrtletje. V tem pogledu so se najbolje odrezala podjetja iz telekomunikacijskega, zdravstvenega in tehnološkega sektorja. Vsa telekomunikacijska podjetja na seznamu SP500 so prekosila tržna pričakovanja glede dobičkonosnosti, enako skoraj vsa podjetja iz zdravstvenega in tehnološkega sektorja. Med družbe, ki so poročale o rezultatih, ki so bili boljši od pričakovanih, spadajo tudi velike banke Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase in Bank of America ter tehnološki velikani, kot sta Amazon in Apple.