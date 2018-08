Zbrale so se kraljice

Razkošna v travi

Jerca Legan Cvikl na afriškem safariju

Amazing Africa🐘🦒🦓🐆🌳🚍🏜🌋🏕🌞🍉🍹 A post shared by Jerca Legan Cvikl (@jercalegancvikl) on Aug 6, 2018 at 8:17am PDT

Alenka Bratušek podarja knjige

Luka Dončić že v animirani različici

👀 A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on Aug 4, 2018 at 5:50am PDT

Župana na izletu v Republiki Srbski

Predsednik Borut Pahor se je v okviru svojih družabno-službenih aktivnosti oglasil v Ljutomeru in se tam fotografiral v družbi vinskih kraljic. Na račun druženja z nišno aristokracijo so se pošalili tudi na njegovem uradnem instagram profilu. Nenavadno je, da živimo v republiki, pa imamo vseeno toliko plemstva, so pomenljivo zapisali, med drugim pa fotografijo priložnosti ustrezno objavili pod oznako »kraljice«. V komentarjih je eden od sledilcev pozneje še pripomnil, da na fotografiji vidi »samo eno pravo kraljico«.Nekdanja TV-napovedovalka vremena, danes pa blogarka in novinarka Danica Lovenjak se v poletnih dneh rada napravi v kopalke ugledne slovenske znamke. Tokrat si jih ni oblekla za na plažo ali jadrnico, ampak kar za na travnik v domačem Prekmurju, kjer si je, kot je zapisala pod fotografijo na instagramu, spočila po odličnih filanih paprikah, ki jih je pripravila njena mama.Kot je antropologinja, filantropinja in soproga nekdanjega politika Milana Cvikla pred meseci že napovedala v intervjuju, so se z družino zdaj odpravili na počitnice v Afriko. Na svojem instagram profilu doslej še ni zabeležila načrtovanih robinzonskih razmer, v okviru katerih se bodo morali znajti s plastenko vode na dan, je pa objavila fotografijo slona s safarija v Tanzaniji, kjer so menda trenutno.Nekdanja slovenska premierka Alenka Bratušek je zadnje tedne na instagramu objavila več fotografij, na katerih prebira svojo letos izdano biografijo, ki jo je spisal Tadej Golob. Za sledilce je pripravila tudi manjšo nagradno igro – knjigo z avtogramom bo podarila trem, ki bodo pod fotografijo ponudili najboljši opis Alenke Bratušek. Hudomušnost je zaželena, so zapisali, a konkurenca za zdaj ni prehuda, saj so sledilci doslej večinoma prispevali opise, kot je »v svojih čevljih, na svojem stolu in na svojem vrtu« ali pa malce nenavadnejšega, pa vendar nič hudomušnega »na poti v tretma boga, mrak pred zoro«.Slovenski košarkar, ki bo kmalu začel kariero v najprestižnejši ligi na svetu, je že dobil svojega avatarja v letošnji različici računalniške igre NBA. Animiranega Luko Dončića je košarkar že objavil na svojem instagramu, kjer smo tudi izvedeli, da so ga snovalci igrice ne seznam najboljših za začetek uvrstili na 79. mesto, pa tudi to, da so se natančno posvetili njegovi pričeski.Ljubljanski župan Zoran Janković in koprski Boris Popović sta se skupaj odpravila na izlet v Bosno in Hercegovino, natančneje v Republiko Srbsko. Mediji o izletu niso poročali, smo pa z instagram profila Borisa Popovića izvedeli, da sta si skupaj ogledala »naravno in prelepo jezero Balkana«. Če sodimo po njunih kravatah, je bil obisk bolj uradne narave, četudi ga z mestnimi prenovami preobremenjeni ljubljanski župan Zoran Janković na svojih družbenih omrežjih ni posebej zaznamoval.