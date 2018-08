To je prihodnost Nove Slovenije

Jadransko morje siromaši Igor Šoltes

Ko imajo čas, policisti snemajo selfije

To je luna, pravi Žiga Turk

#mooneclipse2018 A post shared by Žiga Turk (@zigaturk) on Jul 27, 2018 at 2:17pm PDT

Realnost počitnic z otroki

zakaj majo tamali tok radi bazene .aaaaAAaAaaAaAaAa A post shared by Ljubljanamemes (@ljubljanamemes) on Jul 29, 2018 at 6:13am PDT

Pes Katarine Čas meditira

Podmladek stranke Nova Slovenija nastopa pod imenom Mlada Slovenija in svoje aktivnosti njeni člani redno prikazujejo na instagramu. Največkrat objavljajo fotografije sestankovanj ali druženj s prvakom stranke Matejem Toninom, včasih pa se skupaj tudi rekreirajo. V zadnjem času so na primer organizirali odbojkarski turnir v Strunjanu. Ekipo članov iz Dravinjske doline so zaradi bermudakopalk s potiskom banan razglasili za najlepše oblečeno ekipo, sledilci pa so se seznanili, kako je videti prihodnost stranke oziroma slovenske desnice.Nekdanji predsednik računskega sodišča, zadnja leta pa evropski poslanec Zelenih, redno opozarja, kako pomembno je varovanje okolja in uživanje zdrave hrane. Na instagramu pogosto deli utrinke nakupovanja v supermarketih ali še raje na tržnici, v preteklem mesecu pa tudi svojo ribjo večerjo. »Jadransko podmorje osiromašeno za dva zobatca,« je zapisal pod pričujočo fotografijo in dodal oznake, zaradi katerih sklepamo, da je nastala na dopustu. Te dni se sicer že nahaja v Ljubljani, saj je z novim posnetkom sporočil, da so temperature morda prevroče za kolesarjenje, ki ga kot okoljevarstvenik sicer toplo priporoča.Pisali smo že, da policisti to poletje izobražujejo otroke po slovenskih plažah, že nekaj dni pozneje pa nas je na uradnem profilu Slovenske policije na instagramu presenetil selfi policista Andreja, ki se je v objektiv zazrl skupaj s, kakor je videti, dobro razpoloženim konjem, ki ga menda kličejo Super Chilli. Sodelavca sta samoportret menda posnela v nedeljo, ko je bilo v službi bolj sproščeno. Morda so v danih razmerah na dnevnem obhodu našli celo čas, da počistijo konjske iztrebke, ki jih na mestnih ulicah oziroma sprehajališčih pogosto puščajo za sabo.Nekdanji superminister in profesor Žiga Turk je eden tistih, ki se jim je minuli konec tedna zdelo pomembno, da na družbenih omrežjih delijo še svojo fotointerpetacijo mesečevega mrka oziroma tako imenovane krvave lune. Če pod na instagramu objavljeno fotografijo ne bi zapisal, da gre za mesečev mrk, krvave lune zaradi popolnoma zamegljene podobe ne bi niti prepoznali. Žiga Turk sicer ni pojasnil, ali je fotografiji dodal lastni umetniški pečat ali pa se mu je fotoprojekt preprosto ponesrečil.Na šaljivem profilu na instagramu Ljubljana memes, kjer se običajno lahko nasmejite šaljivim komentarjem o življenju v Ljubljani, so se tokrat lotili dopustniške tematike. Natančneje, kako si idealne počitnice največkrat predstavljajo otroci – ženska na desni strani fotografije upodablja odnos, ki ga imajo otroci do morja, gospa na levi pa najpogostejši odziv na predlog dopusta v hribih. Srečen moški na sredini medtem predstavlja zadovoljstvo, ki ga najmlajši občutijo, ko jim ugodijo pri kopanju v bazenu, sploh notranjem. »Zakaj imajo 'ta mali' tako radi bazene?« se sprašujejo na profilu Ljubljana memes, enake težave pa ima najbrž večina tistih, ki te dni počitnikuje v družbi otrok.Zlati prinašalec Yoda, ki že vrsto let spremlja zvezdniško igralko Katarino Čas, je s fotografijo na instagramu svoje lastnice pokazal, da upravičuje svoje ime, ki ga je dobil po modrecu iz Vojne zvezd. Yoda se je sončnim žarkom namreč nastavil takole meditativno, igralka pa je pod fotografijo interpretirala njegove misli. »To potrebujem, da!« je v angleščini zapisala Katarina Čas, ki je sodeč po objavah v zadnjem mesecu svojemu štirinožnemu kolegu tudi sicer namenila dovolj gibanja v naravi, ob tem pa celo izlet na morje.