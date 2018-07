Lep vikend želijo pripadniki 132. gorskega polka, ki so v skrbi za okolje očistili širše območje Soriške Planine. S tem so sanirali območja, kjer so se usposabljali, pregledali in očistili pa so tudi ostala območja in pobrali odpadke na različnih pešpoteh. #zaSlovenijo #cistookolje #ohranimonaravo

A post shared by Slovenska vojska (@slovenskavojska) on Jun 29, 2018 at 4:38am PDT