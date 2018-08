V postelji z razrednim sovražnikom

V zgodnjih jutranjih urah 21. avgusta pred pol stoletja je bila tiskovna agencija Sovjetske zveze (TASS) pooblaščena za objavo, da so centralni komiteji bolgarske, vzhodnonemške, madžarske, poljske in sovjetske komunistične partije ugodili pozivu za bratsko pomoč v boju proti desničarskim, protisocialističnim in protirevolucionarnim silam, ki sta ga nanje naslovila večina članov prezidija centralnega komiteja komunistične partije Češkoslovaške in vlada ČSSR: »Ocenili smo, da moramo ugoditi pozivu naših češkoslovaških prijateljev in pomagati ljudstvu Češkoslovaške pri obrambi pridobitev socializma, zato smo v skladu s tem našim oboroženim silam ukazali potrebne ukrepe in odobrili pomoč delovnim ljudem ČSSR.«