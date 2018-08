Dragojević in konec “naivne” popularne glasbe

V zadnjem mesecu smo bili priča kar dvema množičnima demonstracijama čustvenega temperamenta naših južnih sosedov. Če so svoj nedvomno zgodovinski športni uspeh na koncu »okronali« s pevsko-glasbenim sprejemom na precej ponesrečen način, ki je pokazal, da šport nikakor ni imun za najbolj cenena ideološka podtikanja, da gre torej v prvi vrsti za kapital in politiko, pa gre vse drugače razumeti podobno množično in čustveno nabito slovo od svojega, zdaj je to očitno, nacionalnega barda Oliverja Dragojevića. V obeh primerih je bila zraven televizija, svoj lonček je hitro dodala tudi država in tako se je v obeh primerih krepila narodna zavest, le da je bila v prvem primeru zvezana s cenenim občutkom zmagovalnosti in polagresije, ki s(m)o jo ob podobnih trenutkih zmožni tudi drugi številni evropski narodi, v drugem pa se je zdelo, da gre za popolnoma iskren, ideološko neinstrumentaliziran poklon pevcu, ki je prek glasbe in besedil nagovarjal in zadeval najbolj intimna stanja naših človeških življenj, pobarvana z lokalno barvo morja in dalmatinskega dialekta. Očitno je torej, da množico in njeno emocionalnost lahko mobilizirajo precej skrajni, celo nezdružljivi impulzi: v prvem primeru neki povprečno slab glasbenik opeva zgodovinske grozote na čast mladih žogobrcarjev, ovešenih z evropskimi globalističnimi milijoni, ki jih zgodovinske krivice gotovo prav nič ne zadevajo, na drugi pevec morja slavi samoto in ljubezen, ki se ne zdita ne zgodovinsko ne ideološko in tudi ne geografsko pogojena.