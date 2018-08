Od slumov do tigra

Jaz, Lee Kuan Yew, premier singapurske vlade, potrjujem in izjavljam v imenu ljudstva in singapurske vlade, da je od devetega avgusta leta tisočdevetstopetinšestdeset naprej Singapur suverena, demokratična in neodvisna država, utemeljena na principih svobode in pravičnosti ter narodne blaginje in sreče njenih prebivalcev, ki naj bi živeli v družbi enakopravnosti.