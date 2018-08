Dalmatinska pašticada

Potrebujemo 2 kg mladega govejega belega krajca (zunanje stegno), 2 žlički soli, 50 g pancete, narezane na debelejše palčke, 6 strokov česna, narezanih na podolgovate debelejše rezine, 2 veliki čebuli, razrezani na četrtine, 1 vejico rožmarina, 2 lovorjeva lista, 2 žlički poprovih zrn, 5 dl rdečega vinskega kisa, 0,5 dl oljčnega olja, 4 stroke česna, narezane na rezine, 2 velika korenčka, narezana na manjše koščke, 6 izkoščičenih sliv ali nekaj zrelih fig, narezanih na rezine, 5 dl rdečega vina, 2 dl proška ali sladkega desertnega vina, 1,5 dl vode, 1 žličko naribanega muškatnega oreščka, 3 klinčke, 2 žlici sesekljanega peteršilja, košček limonine lupine.

Meso splaknemo in dobro osušimo ter z vseh strani natremo s soljo. S kratkim ostrim nožem naredimo zareze oziroma žepke in jih izmenično napolnimo z rezinami česna in pancete. V večjo posodo damo čebulo, lovor, rožmarin in poprova zrna. Prilijemo vinski kis in vodo ter v marinado položimo meso. Pomembno je, da je v celoti pokrito s tekočino, zato po potrebi prilijemo še malo vode. Skledo pokrijemo in čez noč postavimo v hladilnik. Naslednji dan meso odstranimo iz marinade in ga osušimo. Marinado precedimo. Čebulo, lovor, rožmarin in poprova zrna prihranimo, tekočino pa zavržemo. Pristavimo lonec z debelim dnom in v njem segrejemo olje, na katerem z vseh strani opečemo marinirano meso. Odstranimo ga iz lonca in shranimo na toplem krožniku. V lonec dodamo marinirano čebulo, korenje, česen in slive oziroma fige. Sestavine med občasnim mešanjem na zmernem ognju pražimo deset minut. Dodamo česen in med nenehnim mešanjem pražimo še samo minuto – toliko, da česen zadiši. V lonec vrnemo meso, prilijemo vino ter dodamo vse začimbe in zelišča. Jed pokrito kuhamo dve uri. Meso med kuhanjem večkrat obrnemo, po potrebi prilivamo vodo. Meso odstranimo iz lonca in ga narežemo na 1,5–2 centimetra debele rezine. Iz omake odstranimo klinčke, lovor in rožmarin, potem pa jo gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Po potrebi dodatno začinimo. Narezano meso vrnemo v lonec z omako in ga pri zmerni temperaturi kuhamo še slabe pol ure, da se dobro prepoji z omako in povsem zmehča. Pripravljeno jed ponudimo s kuhanimi njoki.