Na Slovenskih železnicah (SŽ) napovedujejo, da bo težko pričakovani spletni nakup vozovnic zaživel konec letošnjega leta. Ker podobne obljube potniki poslušajo že vsaj pet let, jih velja jemati z rezervo. Sredi leta 2012 so se na primer na Slovenskih železnicah pridušali, da bo spletni nakup zaživel leta 2013, pa je potem minilo pet let, da so objavili razpis za izvajalca, ki bi tak sistem vzpostavil. Ko so pred enim letom na razpisu izbrali konzorcij družb Imovation, Margento in Supra informatika, je pomočnik generalnega direktorja na SŽ Miha Butara napovedal,