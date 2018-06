A to ni zgodba o drugem tiru. To je zgodba o poslovnem in infrastrukturnem sistemu, ki ga drugi tir simbolizira. Državne železnice so nadloga vsake vlade. Nesrečna enotirna proga, vzrok trenutnega političnega dogajanja in dveh referendumov, je samo češnjica na torti vseh železniških problemov. Sindikalne vojne so burna predstava za javnost, stavke pa nebodigatreba, ki si ga ne želi nobena politična garnitura – in tudi noben državljan ne. Upravljanje sistema, ki obsega 7500 zaposlenih, devet družb in še deset poddružb, povezanih v holding, ter vso državno železniško infrastruktu