Kot je za STA pojasnil direktor Kuehne + Nagel Slovenija ter direktor izpostave multinacionalke na območju jadranske regije Borut Vrviščar, so trenutno v postopku certificiranja in pridobivanja uporabnega dovoljenja. Dvomesečni zamik v načrtih pa je nastal zaradi letošnjega hude zime in ekstremno nizkih temperatur.

Gradbena dela za okoli 50 milijonov evrov vreden logistični center na Brniku so stekla lansko jesen. Gre za 90.000 kvadratnih metrov velik kompleks s skoraj 40.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, ki ga Kuehne + Nagel ureja v sodelovanju z avstrijsko družbo za razvoj nepremičnin Invest4See.

Za Novartis največje središče v Evropi To bo največje farmacevtsko skladišče Kuehne + Nagel, za Novartis pa največje v Evropi in eno največjih treh v svetu. V novi logistični center na Brniku bo družba Kuehne + Nagel Slovenija iz prostorov v Šentvidu v Ljubljani preselila tudi ostale svoje posle. V bližini pa je na razpolago zemljišče, kjer bi družba lahko poskrbela za logistiko še nekaterih drugih farmacevtskih podjetij. »V kratkem pričakujemo novo gradbeno dovoljenje za še eno skladišče na drugi strani ceste,« je izpostavil Vrviščar in pojasnil, da bodo v prvi fazi zgradili 5000 kvadratnih metrov, nato pa še 10.000 kvadratnih metrov skladišč. »Slovenija vedno bolj postaja distribucijski center za centralno in vzhodno Evropo. Priložnosti za razvoj obstajajo in mi jih hočemo uresničiti,« je sklenil.