Farmacevtsko podjetje Changchun Changsheng, ki je proizvajalo cepivo proti steklini, je moralo po odredbi kitajskega regulatorja za zdravila in hrano ustaviti proizvodnjo, saj se je med inšpekcijskim pregledom izkazalo, da so tam potvarjali poročila o izdelavi in nadzoru kakovosti.

Predsednico uprave te družbe s sedežem v mestu Changchun na severovzhodu Kitajske so skupaj s še 14 ljudmi aretirali, sumijo jih kaznivih dejanj, je v torek zvečer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Mediji so že pred tem poročali, da gre pri aretirani vodji podjetja za Gao Junfang, med prijetimi naj bi bilo tudi pet njenih sodelavcev.

Kitajski regulator za hrano in zdravila je sicer prejšnji teden sporočil, da problematično cepivo proti steklini ni zapustilo tovarne, je pa podjetje samo priznalo, da je na trg dalo drugo manjvredno cepivo. Gre za cepivo proti davici, oslovskemu kašlju in tetanusu, ki po ugotovitvah regulatorjev ni ustrezalo standardom. A pri podjetju so povedali, da so lani prodali 250.000 doz tega cepiva v provinco Shandong.

Več podjetij proizvaja cepiva slabše kakovosti

Poleg omenjenega farmacevta naj bi tudi druga podjetja proizvajala cepiva slabše oz. sporne kakovosti. Samo oktobra lani naj bi po poročanju kitajskih medijev na trg prišlo 650.000 neučinkovitih cepiv, namenjenih predvsem otrokom, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Škandal je zamajal že tako slabo zaupanje v proizvajalce in regulatorje na Kitajskem, kjer so potrošniki vse bolj osveščeni. V državi se namreč podobne afere z zdravili, cepivi in prehranskimi izdelki domače izdelave ponavljajo že leta in zato so ob zadnji Kitajci svojo jezo množično razlili po spletnih družbenih omrežjih. Prek njih potrošniki tudi iščejo informacije o tem, kako priti do uvoženih cepiv.

Oblasti se občutljivosti problematike zavedajo in so zato tudi napovedale niz preiskav ter obljubile, da bodo letele glave. Da gre za resnično pereče vprašanje, kaže dejstvo, da se je oglasil tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Med obiskom v Afriki je v ponedeljek poudaril, da so dejanja podjetja iz Changshenga zlobna in šokantna, pri tem pa pozval k temeljiti preiskavi in odločnem ukrepanju.