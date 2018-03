Genocid nad bakterijami

Neka naša revija, ki se nasploh živo zanima za zdravstvena vprašanja, se je seznanila z mojo knjigo Iskanje izgubljenega zdravja (UMco, 2018), pa so me povabili, naj zanje napišem kaj o svoji osebni higieni. Napisal in poslal sem krajše besedilo z naslovom Nega kože in telčrevesa, ki je povzemalo nekatere moje izkušnje v tem pogledu. Proti mojim pričakovanjem so moje pisanje, v današnji kulturi genocidiranja bitijc, ki že tisoče let prebivajo z nami in na nas, pri reviji v nekoliko skrajšanem sestavku objavili, in za to jim ploskam. Morate vedeti, da dandanes vsaka, še sploh pa k ženstvu obrnjena revija, v veliki meri živi od prodaje oglasnega prostora kemofarmacevtski in kozmetični industriji (da ne omenjam prehranskih dopolnil). Ni jim bilo torej lahko, ko so objavili moj pledoaje v prid sožitja z mikroorganizmi.