Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z nemškim Euresom 21. marca v Ljubljani predstavlja zaposlitvene priložnosti v Nemčiji. Predstavili bodo predvsem priložnosti za delo na področju gostinstva in turizma, logistike, farmacije, nege in oskrbe starejših ter na področju informacijske tehnologije. Zainteresirani, ki bi radi delali v Nemčiji, imajo izobrazbo ali izkušnje na omenjenih področjih, naj pripravijo mednarodni življenjepis Europas v nemškem ali angleškem jeziku in se do 16. marca prijavijo na elektronskem naslovu: katarina.kavcic@ess.gov.si.

Prijave do 16. marca, razgovori 21. marca Izbrane kandidate, ki jih bodo obvestili osebno, bodo 21. marca povabili na pogovore, ki bodo od 9. ure naprej v prostorih Kariernega središča Ljubljana, ki deluje v sklopu ljubljanske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

Gostinstvo in turizem In še nekaj podrobnosti o priložnostih za delo. Nemški Eures išče več gostinskih delavcev za delo v različnih območjih Nemčije. Iščejo predvsem kuharje, natakarje, hotelske delavce, pomožne gostinske delavce in hotelske menedžerje. Pogoji za prijavo so zaključeno izobraževanje hotelske ali turistične smeri ali ustrezne delovne izkušnje, znanje nemščine za kuharje mora biti na ravni najmanj A2, za natakarje in receptorje najmanj B1. Izbrani bodo podpisali pogodbo za nedoločen čas za polni delovni čas, delodajalci jim bodo poleg mentorstva pri uvajanju v delo nudili pomoč pri iskanju cenovno ugodnega prenočišča ter pri urejanju administrativnih formalnosti.

Logistika Na področju logistike iščejo skladiščnike, viličariste, komisionarje ter logiste predvsem za delo v avtomobilski industriji, logistiki in v trgovinah. Iščejo delavce za opravljanje preprostih del, za opravljanje strokovnih nalog in vodje skladišč. Pogoji za prijavo so zaključeno izobraževanje iz logistike, za viličariste izpit za viličarista, za komisionarje in skladiščnike so želene ustrezne delovne izkušnje, znanje nemščine najmanj A2. Izbrani bodo podpisali pogodbo za nedoločen čas za polni delovni čas, za nadurno delo, za izmensko, nedeljsko in nočno delo bodo prejemali po 13 evrov na uro bruto.

Farmacija Nemški delodajalci potrebujejo tudi več farmacevtov za delo v lekarnah in farmacevtski industriji. Poleg zaključenega izobraževanja farmacije so želene delovne izkušnje, ki pa niso pogoj, ter znanje nemščine na ravni B1.

Oskrba starejših Za delo v domovih za starejše potrebujejo več negovalcev in negovalk, ki bodo delali kot dnevni negovalci oziroma oskrbovalci na domu ali pa kot 24-urna nega na domu. Kandidati naj imajo znanje nemščine najmanj na ravni A2.