Turek je z nogo vlomil v vhodna stanovanjska vrata, pograbil luč in z njo napadel tri leta starejšega tekmeca za ljubezen brhke Avstrijke. Napadenemu se je uspelo ubraniti s svetilom, mladeniča sta se začela prerivati, nato je napadalec pograbil kuhinjski nož in zagrozil Slovencu, da ga bo zaklal. Svojo grožnjo je nato hotel tudi udejanjiti in ga skušal zabosti, a se mu je 23-letnik nekako izmaknil, tako da ga je napadalec zgolj porezal po roki. Prestrašenemu oškodovancu je zatem nekako uspelo pobegniti iz stanovanja, osumljeni pa se je spravil na dekle in tudi njej grozil z nožem.

Odvlekel jo je na cesto in tam kričal nanjo, ko pa so se jima približali mimoidoči, je 20-letnik pobegnil v noč. Sosed, ki je slišal prepir, je poklical policijo, ki pa osumljenca ni več mogla izslediti na kraju samem. Še isto jutro se je prostovoljno javil na policijski postaji v Gradcu. Policija je zoper njega odredila pridržanje, tožilstvu pa ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, so sporočili iz štajerske policijske direkcije.