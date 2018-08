Romanopisec Liu Yongbiao, ki mu je kitajsko združenje pisateljev leta 2013 podelilo nagrado za literarni prvenec, po katerem je bila posneta tudi nadaljevanka, je pred 23 leti, skupaj s pajdašem Wang Moumingom oropal gostišče in ob tem ubil zakonca, ki sta ga vodila, njunega 12-letnega vnuka in še enega gosta.

Liu je po prijetju pred enim letom umor priznal in pojasnil, da sta se za rop odločila, ker sta bila lastnika gostišča videti premožna. Z zločinom se storilca kljub videzu nista uspela okoristiti, saj sta nabrala zgolj prstan in ročno uro, Liu pa je povedal, da ga od tedaj preganja hud občutek krivde. Povedal je tudi, da so bili tedanji dogodki inspiracija za njegovo pisanje, ni pa v svojih delih upodobil umorjenih oseb.

Morilca odkrili pod pretvezo preiskave družinskega debla

Policija je po umoru pred 23 leti dolgo tavala v temi, dokler ni uspela s pomočjo DNK vzorca na cigaretnem ogorku priti na sled Liuju. Avtorja so policisti lani po dolgin preiskavi in primerjavi vzorca s 60.000 osebami povabili k sebi pod pretvezo, da preiskujejo njegovo družinsko deblo. S tem so pridobili vzorec njegove sline, analiza DNK vzorcev pa je potrdila ujemanje z vzorcem na cigaretnem ogorku. Dva dni kasneje so Liuja aretirali, njegovega pajdaša Wanga pa tudi kmalu zatem.

Liu je v pogovoru za kitajsko CCTV povedal, da je bil umor tako krut, da si zasluži »100 smrti«.