Zvone Laubič, ki je le dan pred tem, ko so o pritožbi njegovega zagovornika po uradni dolžnosti Matjaža Šalovena 22. junija na javni seji razpravljali sodniki na celjskem višjem sodišču, predčasno začel prestajati zaporno kazen na Dobu, bo za zapahi preživel 20 in ne 26 let, kot je razsodilo prvostopenjsko sodišče. Pisne sodbe sicer še ni, ko bo prispela, pa bo postala tudi pravnomočna.

Kot je za Dnevnik povedal Šaloven, je že prejel sklep o podaljšanju pripora za svojo stranko Zvoneta Laubiča, v katerem piše tudi, da mu je višje sodišče dosojeno kazen znižalo za šest let. »Pisne sodbe pa še nimam, zato tudi ne vem, kakšna bo obrazložitev in v katerem delu so višji sodniki upoštevali mojo pritožbo. Sem pa z njo vsekakor zadovoljen, prav tako tudi moj klient,« nam je povedal Šaloven. Dodal je, da je ta kazen celo nižja od tiste, ki jo je predlagalo tožilstvo, ko so se z Laubičem še pogajali o morebitnem priznanju krivde. Na osnovi česa so torej višji sodniki kazen znižali, bo znano, ko bo sodba izdana tudi pisno. Laubičev zagovornik jo pričakuje v prihodnjih dneh.

Dolgotrajno psihično nasilje Spomnimo, da je Yolanda Rodriguez umrla 1. aprila 2016, potem ko jo je Laubič, ki ga je zapustila, večkrat zabodel s preklopnim nožem pred celjskim Citycentrom, sredi belega dne in pred očmi številnih prič. Še najhuje je, da je dogodek videl tudi njun štiriletni sin, ki ga je Laubič pred tem posadil v svoj avto, ki ga je imel parkiranega v neposredni bližini. Rodriguezovi je z nožem zadal pet večjih vreznin in kar 24 vbodov, nesrečnica pa je trpela neznosne bolečine, preden je izkrvavela na kraju dogodka, tudi reševalci ji s hitro zdravniško pomočjo niso mogli pomagati. Okrožna državna tožilka Marjeta Kreča je na javni seji poudarila, da je bila Rodriguezova žrtev dalj časa trajajočega psihičnega nasilja, izvedenka psihiatrične stroke pa je po mnenju tožilstva prav tako pravilno, celovito in poglobljeno izdelala mnenje o obtoženčevem stanju in ravnanju. »Sodišče je kazen za umor na grozovit način odmerilo pravilno,« je poudarila tožilka in dodala, da se je Laubič s sinom po dejanju odpeljal s kraja tragičnega dogodka, oškodovanko pa prepustil popolnim neznancem. Tožilstvo je sicer za Laubiča predlagalo 28 let zaporne kazni, sodišče pa ga je na prvi stopnji obsodilo na 26 let zapora.