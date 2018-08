Applove delnice so v dopoldanskem trgovanju na newyorški borzi začasno dosegle raven 207,05 dolarja, kar je bilo dovolj za prekoračitev magične meje. Kasneje se je vrednost Applovih delnic sicer znova nekoliko spustila.

V torek je Apple poročal, da je v drugem četrtletju letošnjega leta, ki zanj predstavlja tretje v poslovnem letu, ustvaril rekordnih 11,5 milijarde dolarjev dobička. Glavni razlog je dobra prodaja dražjih modelov pametnih telefonov iphone. Vlagatelji so bili zadovoljni, kar je botrovalo rasti delnice v zadnjih dveh dneh.

Tako kot pri drugih mejnikih je tudi Applov rekord pomemben predvsem s psihološkega vidika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Meja 1000 milijard dolarjev je bolj psihološka, na trg pošilja sporočilo rasti in velikosti,« je pojasnil analitik družbe S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt.

Drugi finančni strokovnjaki medtem trdijo, da rekord ni nikakršen dogodek. »Za trgovalnimi mizami ni čutiti vznemirjenja,« je dejal Karl Haeling iz LBBW. »Gre za eno od tistih stvari, ki sama po sebi ne pomeni ničesar ... bolj gre za ponoven dokaz pomembnosti Appla na trgu.«

Prevlada ameriški tehnoloških podjetij

Mejnik je še ena velika zmaga v žepu glavnega izvršnega direktorja Appla Tima Cooka, ki se je ob prevzemu funkcije leta 2011 soočal z velikim skepticizmom. Mnogi so namreč menili, da ne bo mogel zapolniti čevljev soustanovitelja Appla Steva Jobsa.

Cook je krmilo Appla prevzel po bolezni in smrti Jobsa. Tega so uporabniki povezovali s številnimi najbolj ikoničnimi proizvodi, kot so pametni telefoni iphone in tablični računalniki ipad.

Po začetnem skepticizmu si je simpatije vlagateljev priboril tudi Cook, ki je zagotovil vrsto dobrih finančnih poročil, tudi zahvaljujoč uspešnemu širjenju Applovih proizvodov na kitajskega in druge tuje trge.

Applov rekord priča tudi o nadaljnji prevladi ameriških tehnoloških podjetij na širšem trgu. Top peterico namreč zaokrožujejo Amazon, Googlovo krovno podjetje Alphabet, Microsoft ter Facebook.

Apple je prvo zasebno podjetje, ki je uspelo doseči mejo 1000 milijard dolarjev. Je pa to leta 2007 za nekaj časa že uspelo kitajskemu državnemu podjetju PetroChina. Ta je sicer kasneje znova zdrsnil nižje.