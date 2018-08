Čisti dobiček Appla je navrgel 2,34 dolarja na delnico, analitiki pa so napovedovali 2,17 dolarja. Prihodki so narasli na 53,3 milijarde dolarjev, kar je prav tako preseglo pričakovanja. Wall Street se je navdušil nad optimizmom podjetja, ki v tekočem četrtletju do septembra pričakuje rast prihodkov na 60 do 62 milijard dolarjev.

Do septembra bo Apple izdal nekaj telefonskih novotarij, glavni izvršni direktor Tim Cook pa je zagotovil, da zaradi carinskih spopadov predsednika ZDA Donalda Trumpa še niso utrpeli nobene škode. Pričakujejo, da se bo spor s Kitajsko, katere trg predstavlja petino vse prodaje Appla, kmalu zadovoljivo uredil. Ta optimizem je bil najbolj zaslužen za rast cen delnic, ki so se v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov v torek podražile za 4,03 odstotka na 197,95 dolarja.

Apple je v četrtletju prodal 41,3 milijona iPhonov, kar je pol milijona manj od pričakovanj, vendar je povprečna cena prodanega presegla pričakovanja za 30 dolarjev. Najbolj so šli namreč v prodajo najdražji Iphoni X za tisoč dolarjev. Prihodki od storitev so nanesli 9,5 milijarde dolarjev, Apple pa je doslej na svojih napravah zbral skupno že 300 milijonov naročnikov na razne storitve, na primer glasbo in video vsebine v sodelovanju s podjetji, kot je Netflix.

Apple je v minulem četrtletju odkupil lastne delnice v vrednosti 20 milijard dolarjev, kar v letošnjem letu skupaj pomeni 43 milijard dolarjev. To mu je omogočil Trump z davčnimi olajšavami.