Facebook naj bi te podatke posredoval okrog 60 podjetjem, med drugim Amazonu, Applu, Blackberryju, HTC, Microsoftu in Samsungu, čeprav je zagotovil, da tega več ne bo počel. Proizvajalci naprav lahko na ta način po ovinku pridejo do podatkov o prijateljih uporabnikov, ki so se zavarovali s prepovedjo delitve informacij.

Podpredsednik Facebooka, pristojen za partnerstva produktov Ime Archibong je zatrdil, da so informacije o prijateljih uporabnikov postale dostopne na napravah šele, ko so se uporabniki odločili, da delijo informacije s prijatelji. Ni jasno, kaj je s tem želel zanikati, saj se uporabniki niso odločili, da informacije razen s prijatelji delijo še s Samsungom, Applom in drugimi.

Podatke posredovali za izdelavo različic facebooka Sporočil je tudi, da so proizvajalcem naprav dali dostop zato, da lahko zgradijo različice facebooka, ki delujejo na različnih telefonih ali operacijskih sistemih. Partnerska podjetja pa naj bi podpisala pogodbo, da informacij o uporabnikih ne smejo uporabiti za nič drugega kot to. Archibong je zagotovil, da ne vedo, da bi katero od podjetij zlorabilo informacije. Facebook ni vedel niti, da je Cambridge Analytica zlorabila podatke o uporabnikih v politične namene za kampanjo Donalda Trumpa. Škandal s tem še vedno odmeva in ustanovitelj facebooka Mark Zuckerberg od marca naprej zagotavlja, da se to ne bo ponovilo, da imajo uporabniki v rokah odločitev o tem, kaj se dogaja z njihovimi informacijami in podobno.