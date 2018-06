Kot izhaja iz sodnega spisa, je poravnavo stranema svetovalo sodišče, pri čemer je dodalo, da se z njo končajo vsi zahtevki tako ene kot druge strani.

V spor sta se Apple in Samsung zapletla leta 2011, ko je prvi južnokorejskega konkurenta obtožil kopiranja oblikovne zasnove in tehnologije Applovih tablic in pametnih telefonov. Tožba je po poročanju dpa sprožila patentno vojno, katere rezultat je več kot 50 sodnih primerov v več državah. V sporih zunaj ZDA sta se podjetji sicer poravnali že prej.

Prve sodbe so bile v prid Applu, pri čemer je ameriška porota podjetju odmerila več kot milijardo dolarjev visoko odškodnino. Porotniki so ocenili, da je Samsung kopiral strojno in programsko opremo Applovih izdelkov, a je sodnik nato odškodnino več kot prepolovil na 450 milijonov dolarjev.

Primer je sčasoma dosegel ameriško vrhovno sodišče, ki je razveljavilo odločitev pritožbenega sodišča v škodo Samsunga in primer vrnilo na nižjestopenjsko sodišče, ki naj bi Samsungu ponovno določilo finančno kazen.

Ameriško zvezno sodišče je prejšnji mesec presodilo, da mora Samsung Applu plačati 539 milijonov dolarjev. Poravnava med stranema, katere višina ni znana, pa pomeni, da Samsung te odločitve sodišča ne bo izpodbijal.