Do konca tega tedna bo Ljubljana v znamenju odbojke na mivki, saj bo prvič gostila svetovni spektakel FIVB Beach Volleyball World Tour. Osrednje prizorišče bo Kongresni trg, kjer bodo v nedeljo potekali boji za odličja, nekaj tekem pa bodo odigrali tudi v športnem parku Ludus v Črnučah. Tristo ton mivke, bazena, ležalniki in tudi palme bodo pričarali vzdušje plaže, kjer bodo lahko gledalci brezplačno uživali v spektaklu. Po besedah organizatorjev največ ljudi pričakujejo v večernih urah, ko si po izkušnjah iz preteklosti tekme ogleda približno 2500 ljudi.

Čeprav je turnir po kakovosti ocenjen zgolj z eno zvezdico in tekmovalcem na svetovni lestvici prinaša manjše število točk, čemur primeren je tudi denarni sklad v višini 10.000 evrov, je požel veliko zanimanje. Nanj se je prijavilo rekordno število dvojic (96) iz 29 držav. Da bo konkurenca za osvojitev turnirja močna, se zaveda tudi prvi nosilec turnirja in glavni domači adut Nejc Zemljak, ki bo igral v paru z Janom Pokeršnikom: »Vse ekipe so vrhunske, nesmiselno bi jih bilo podcenjevati, v nasprotnem primeru ne bi zastopale svojih držav. Vseeno pa upam, da bo na koncu sreča na naši strani in se bomo veselili kolajne.«

V ženski konkurenci lahko največ pričakujemo od dvojice Tjaše Kotnik in Tjaše Jančar, ki sta prejšnji mesec na sredozemskih igrah osvojili solidno peto mesto. Jančarjeva je že pozdravila poškodbo hrbtenice z začetka sezone, Kotnikova pa takole ocenjuje možnosti na ljubljanskem izzivu: »Na vsakem turnirju ciljava na zmago, vendar to žal ni vedno mogoče. Tudi v Ljubljani je konkurenca zelo zahtevna in kvalitete ne manjka, zato se bova morali na vsako tekmo posebej pripraviti. Želim si, da tudi uspešno.«

Na izvedbo tovrstnega spektakla so se pripravljali pet let, največ težav pa so imeli z iskanjem generalnega sponzorja, ki ga še vedno nimajo. Po besedah organizatorja Simona Rožnika se želijo v prihodnje povzpeti stopničko višje. Zavzemajo se, da bi že naslednje leto gostili močnejši turnir z dvema zvezdicama, ki bi privabil več zvezdnikov svetovne serije. Vendar to za seboj potegne tudi večje finančne obveznosti. Za letošnji dogodek bodo odšteli 150.000 evrov.